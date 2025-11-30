לחיילי אמ"ן, שעקבו באדיקות בחודשים האחרונים אחר תנועותיו של רמטכ"ל חיזבאללה, המחבל הית'ם עלי טבטבאי, היה כינוי מקוצר עבורו - 'טבטב'.

טבטבאי הצטרף לשורות חיזבאללה בשנות ה-80, והיה פעיל מרכזי בארגון הטרור. הוא מילא שורה של תפקידים בכירים, בהם מפקד כוח רדואן ומפקד מערך המבצעים, ולפני שנה, במהלך 'חיצי הצפון', שימש כאחראי בפועל על ניהול הלחימה. בסיום המבצע, מונה לרמטכ"ל חיזבאללה: פוזיציה בה כיהן שנה - עד שחוסל.

ליקוט המידע אודותיו נפרש לאורך תקופה משמעותית. "באמ"ן אוספים מידע על 'טבטב' כבר עשרות שנים", מספרת סמ"ר ל', קמ"דית איסוף בזירת לבנון שבחטיבת ההפעלה, "ומאז שמונה לרמטכ"ל, אנחנו עובדים ביתר שאת על ה'הבשלה' (ההכנה לחיסול המדויק) שלו".

"במהלך המלחמה כולה", מתאר סא"ל י', רע"ן מחקר חיזבאללה בזירת לבנון, "הוא תמיד היה דמות שבלטה לנו, ובמעלה הדרך גם קיבל מינויים שחיזקו את המעמד שלו עד שהגיע לדרגת רמטכ"ל. אנחנו כמובן עקבנו אחר ההתקדמות שלו, וכשטיפס למספר 2 בארגון - זה הפך אותו ליעד משמעותי ורציני".

"מה שאנחנו עושים כשגרה, זה לאחוז בחיזבאללה מקצה לקצה. ממש בכל הפרטים. כך, יש לנו אפשרות למפות את היכולות שלו בצורה עמוקה ורחבה. לפני כל סיכול אנחנו ממפים את האנשים שיכולים להחליף את היעד בתפקידו, ואיך הם ישנו את תמונת המצב, מי מהם מהווה איום פוטנציאלי ומה התוכניות של צד אויב. את זה אנחנו משקפים למעלה, לדרגים הבכירים".

"חשוב להבין", מציינת סמ"ר ל', "טבטבאי באמת היה גורם מאוד ניצי: הוא פעל להתעצמות ולשיקום חיזבאללה, וניסה להחזיר יחידות לכשירות מלחמה נגד ישראל". היו ניסיונות סיכול נוספים כבר אז, ב'חיצי הצפון', אבל הם לא צלחו. ל' מסבירה כי קשה למצוא תזמון נכון לפעולות מדויקות כאלה.

ה'טיימינג' המדויק, הפך מורכב אף יותר עם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. אך לבסוף, נמצא הרגע המושלם, ביום ראשון בשבוע שעבר, בדירת מסתור בלב הדאחייה בביירות.

"זה התחיל כסתם עוד יום, ופתאום ראינו אותות להזדמנות מבצעית", מסכמת ל'. "משם, הכול קרה מהר מאוד. מהרגע שהבנו שאפשר ללכת על זה, דרך צירי אישורים שהועברו לדרג המדיני, ועד שחיל האוויר הטיל את החימוש - עברה בערך שעה".