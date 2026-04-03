כיכר השבת
כ-1,000 מחבלי חיזבאללה חוסלו בלבנון: אלפי מטרות הותקפו בחודש האחרון

צה"ל מגביר את הלחץ בדרום לבנון בפעילות קרקעית ואווירית רחבה: הותקפו מחסני אמל"ח, מפקדות וגשרים | פגיעה גם במנגנון המימון של הארגון (ביטחוני)

4תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

כוחות ממשיכים בפעילות עצימה בדרום לבנון, ובחודש האחרון חוסלו כ-1,000 מחבלים מארגון , לצד תקיפה של יותר מ-3,500 מטרות טרור ברחבי המדינה.

לפי נתוני צה"ל, בין המחוסלים גם מפקדים בכירים ומאות לוחמי "כוח רדואן". הפעילות מתבצעת במסגרת מאמץ התקפי משולב מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך פגיעה שיטתית ביכולות הארגון.

אוגדות 91, 146, 36 ו-162 מובילות את הפעילות הקרקעית בדרום , הכוללת פשיטות ממוקדות, השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים – במטרה לדחוק את הארגון מהמרחב.

במסגרת התקיפות הותקפו תשתיות טרור מרכזיות, בהן מחסני אמצעי לחימה, עמדות שיגור ומפקדות פיקוד ושליטה. בנוסף, תקף צה"ל נכסים של אגודת "אלקרץ' אלחסן" – גוף פיננסי המשמש כמנגנון מימון מרכזי של חיזבאללה.

עוד נמסר כי הותקפו חמישה גשרים מרכזיים ששימשו להעברת אמצעי לחימה וכוחות מצפון לדרום לבנון – מהלך שנועד לפגוע ביכולת ההתעצמות והלוגיסטיקה של הארגון.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות נמשכת במטרה לפגוע באופן משמעותי בתשתיות וביכולות חיזבאללה, ולמנוע איומים על אזרחי ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
יישר כוח לצה"ל על העבודה היסודית כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים שבת שלום ובשורות טובות
אלישיב
3
ישתבח שמו לעד אין עוד מלבדו שה' ישמור את החיילים שלנו מכל משמר ושיחזרו לביתם לשלום וכל האויבים שלנו כפרה על עם ישראל
מסעוד
2
לא לעצור רק כוח הם מבינים תנו להם בראש עד שלא יישאר זכר לטרור הזה עם ישראל חי וקיים
אמנון
1
ארדוף אויבי ואשיגם להכות בראש הנחש האיראני ובמשמרות המהפכה ללא רחם למחות את זכר כל מנגנוני הטרור של הבסיג' מעל פני האדמה
אביגדור

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר