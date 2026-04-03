כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות עצימה בדרום לבנון, ובחודש האחרון חוסלו כ-1,000 מחבלים מארגון חיזבאללה, לצד תקיפה של יותר מ-3,500 מטרות טרור ברחבי המדינה.
לפי נתוני צה"ל, בין המחוסלים גם מפקדים בכירים ומאות לוחמי "כוח רדואן". הפעילות מתבצעת במסגרת מאמץ התקפי משולב מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך פגיעה שיטתית ביכולות הארגון.
אוגדות 91, 146, 36 ו-162 מובילות את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון, הכוללת פשיטות ממוקדות, השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים – במטרה לדחוק את הארגון מהמרחב.
במסגרת התקיפות הותקפו תשתיות טרור מרכזיות, בהן מחסני אמצעי לחימה, עמדות שיגור ומפקדות פיקוד ושליטה. בנוסף, תקף צה"ל נכסים של אגודת "אלקרץ' אלחסן" – גוף פיננסי המשמש כמנגנון מימון מרכזי של חיזבאללה.
עוד נמסר כי הותקפו חמישה גשרים מרכזיים ששימשו להעברת אמצעי לחימה וכוחות מצפון לדרום לבנון – מהלך שנועד לפגוע ביכולת ההתעצמות והלוגיסטיקה של הארגון.
בצה"ל מדגישים כי הפעילות נמשכת במטרה לפגוע באופן משמעותי בתשתיות וביכולות חיזבאללה, ולמנוע איומים על אזרחי ישראל.
