דובר צה"ל מסר הצהריים (שלישי) כי לפני זמן קצר בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, במסגרת פעילות סיוע לכוחות הלוחמים בדרום לבנון. על פי ההודעה, אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו.

במקביל לאירוע זה, חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית בטרם חצתה לשטח הארץ. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות, כך נמסר מדובר צה"ל. חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הלוחמים בשטח בהתקפה ובהגנה כל העת.

אירועי טרור נוספים במהלך היום

במספר אירועים נוספים שהתרחשו מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ וטיל נ"ט לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל. בנוסף, הופעלו מספר מטענים סמוך לכוחות בדרום לבנון, ללא נפגעים.

כידוע, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון במטרה להסיר איומים על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. כפי שדיווחנו קודם לכן, כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 השמידו בימים האחרונים תוואי תת-קרקעי נרחב באורך כ-30 מטרים שהיה בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.

פעילות נמשכת נגד תשתיות הטרור

במקביל לאירועי הטרור, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות תקיפה נגד תשתיות חיזבאללה. ביממה האחרונה תקפו כוחות אוגדה 146, בשיתוף חיל האוויר, כ-15 תשתיות צבאיות של ארגון הטרור. בין היעדים שהותקפו: מבנים צבאיים, אמצעי תצפית ונקודות כינוס ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

כמו כן, כוחות סיירת גבעתי פשטו על מרחב שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון, בו איתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה נוספים, בהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', RPG וציוד לחימה ששימש את מחבלי הארגון. במקום נמצאו גם משגרים טעונים שהיו מכוונים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח.