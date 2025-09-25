המיליצייה שחטפה את צורקוב בתגובה ראשונה: פעלה בשליחות המוסד

אבו עלי אל-עסכרי, דובר מיליציית גדודי חיזבאללה, שחטפה את החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב בבגדד לפני כשנה וחצי, מתייחס לראשונה לפרשה וטוען כי עבדה למען המוסד הישראלי.

לפי הדיווח היום (חמישי) של רועי קייס בכאן חדשות, אל-עסכרי, ששמו האמיתי הוא חוסיין מואנס, חבר הפרלמנט העיראקי, טען כי "הגורם שחטף את אליזבט רוקן אותה מכל המידע שברשותה, פירק את הרשת שהקימה, והיא נהייתה ללא ערך ביטחוני".

הוא האשים אותה בהפעלת תנועת המחאה "תשרין" בעיראק, שהובילה לגל מחאות לפני כשש שנים, עבור המוסד הישראלי. הוא גם האשים אותה בכך שקישרה בין ישראל ובין ארגוני המורדים בסוריה.

למעשה, בדבריו אל עסכרי אינו מודה במפורש בחטיפה אולם מנסה להצדיק את המהלך בכך שהיה זה צעד הגנתי מפני ניסיונות להילחם בציר הפרו איראני.

כזכור, צורקוב שוחררה לאחר כשנתיים וחצי של שבי בידי "גדודי חיזבאללה" השיעיים. על פי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, בראשית ספטמבר קיבלו אנשי המיליציה החלטה דרמטית: להיפטר ממנה במהירות, גם אם מדובר בצעד הפסדי מבחינתם. ההחלטה נולדה תחת לחץ מתמשך מצד ממשלת עיראק וארצות הברית, שהחריף בחודשים האחרונים.

ההליך שהוביל לשחרורה היה רצוף מעברים ותיאומים. ביום האחרון לפני מסירתה הועברה צורקוב לבית בשכונת אל-ג'אדריה בבגדאד, אזור יוקרתי על גדות החידקל המאוכלס בבכירי המיליציות ובפוליטיקאים. שם נותרה לבדה במשך ארבע שעות, עד שהכוח שהוטל עליו להעבירה הגיע. אנשי ביטחון עיראקים, בליווי בכירים ממשרד ראש הממשלה, פגשו אותה והודיעו לה כי היא חופשייה. רק כששמעה סביבתה דוברים באנגלית השתכנעה שאכן יצאה לחופשי.

בכיר בממשלת עיראק סיפר כי צורקוב עברה ניתוח בעמוד השדרה זמן קצר לפני חטיפתה, והשהות הארוכה בשבי תוך כדי נדודים בין מקומות שונים החמירה את מצבה הפיזי. בעת השחרור נזקקה לעזרה כדי לצאת מהרכב הממוגן שבו הובאה. לאחר שנמסרה לגורמי ביטחון עיראקיים, נערכה לה בדיקה רפואית ראשונית ואימות זהות, ומיד לאחר מכן הועברה לאנשי השגרירות האמריקנית.

לפי הדיווחים, השיקולים שהביאו את "גדודי חיזבאללה" לשחררה כללו שחיקה בכוח ההרתעה לאחר עימותים עם הצבא העיראקי, אובדן לגיטימציה ציבורית, חשש מסנקציות אמריקניות מכוח צווים שהוציא הנשיא דונלד טראמפ, והיעדר גיבוי מלא מצד איראן.

מה שנחשב בתחילה לקלף מיקוח אסטרטגי הפך לנטל כבד, שחשף את המיליציה ללחצים הולכים וגוברים.