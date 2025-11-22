חיזבאללה: כך הארגון משתלט על נכסים אזרחיים

צה"ל ממשיך בפעילות ממוקדת בדרום לבנון נגד תשתיות ודרגי הניהול של ארגון הטרור חיזבאללה. מוקדם יותר היום, דווח על שני חיסולים אוויריים משמעותיים:

1. חיסול מוקד השיקום (מרחב מיפדון)

צה"ל, באמצעות חיל האוויר, תקף וחיסל במרחב מיפדון את המחבל כאמל רצ'א קרנבש.

תפקיד המחבל: קרנבש עסק באופן ישיר בניסיונות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה באותו מרחב, מה שמצביע על פגיעה ביכולת הארגון להתאושש מול התקיפות הישראליות.

2. חיסול מוקד השליטה המקומי (כפר חולא)

בתקיפה נוספת, בהובלת אוגדה 91 וחיל האוויר, חוסל מחבל נוסף של חיזבאללה במרחב כפר חולא שבדרום לבנון.

תפקיד המחבל: המחבל שימש כנציג מקומי של ארגון הטרור בכפר חולא.פגיעה בתושבים: במסגרת תפקידו, היה המחבל אמון על הקשר בין חיזבאללה לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. חמור מכך, הוא פעל באופן יזום להשתלטות על נכסים פרטיים ביישוב לצרכי טרור, מה שמדגים את הניצול הציני של הארגון את האוכלוסייה האזרחית.

החיסולים הללו מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בצפון והפגיעה המתמשכת של צה"ל במבנה הפיקודי והניהולי של חיזבאללה בדרום לבנון.