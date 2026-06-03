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איומים מלבנון

"תגובה קשה יותר": חיזבאללה מאיים על ישראל בהרחבת האש לחיפה ותל אביב

בכיר חיזבאללה מזהיר: חידוש תקיפות בדאחיה יוביל להרחבת האש לחיפה ותל אביב • "המשוואה תהפוך לדאחיה וביירות כנגד חיפה ותל אביב" | האיומים מגיעים יומיים לאחר שטראמפ בלם תקיפה ישראלית בביירות (צבא וביטחון)

6תגובות
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם

יומיים לאחר שנשיא ארצות הברית בלם תקיפה ישראלית מתוכננת בדאחיה שבביירות, מגיעים איומים חריפים מלבנון: סגן ראש המועצה המדינית של , מחמוד קמאטי, הבהיר כי כל חידוש של התקיפות הישראליות בביירות ייענה בהרחבת טווח האש לעבר חיפה ותל אביב.

בריאיון לערוץ אל-ערבי, קמאטי דחה בתוקף את מה שכינה "משוואה כושלת" לפיה ייפסק הירי לעבר צפון ישראל בתמורה לכך שהדאחיה לא תותקף. "המשוואה של הדאחיה כנגד יישובים בצפון לא יכולה לעבור בשום אופן", הצהיר. "לא ייתכן שיופסק הירי לעבר הצפון בתמורה לכך שהדאחיה לא תותקף. מלכתחילה המערכה בעיצומה, והאופק פתוח".

בכיר חיזבאללה שיגר מסר מאיים במיוחד לישראל: "על האויב הישראלי לדעת שאם יחליט לחדש את תוקפנותו בדאחיה, ביירות והאזורים שנותרו מחוץ למעגל התקיפות בתקופה האחרונה, וירחיב את מתקפותיו, עליו לקחת בחשבון שהמשוואה תהפוך ל'דאחיה וביירות כנגד חיפה ותל אביב'".

קמאטי הוסיף והזהיר: "לכן, מוטב לו שלא ירחיב את המשוואה הזאת. עדיף לו שלא יכניס את הדאחיה לכל משוואה, מפני שהתגובה על תקיפה בדאחיה לא תהיה ירי לעבר היישובים בצפון בלבד, אלא לעבר מטרות עמוקות ומשמעותיות יותר".

לדבריו, חיזבאללה הודיע לגורמים הרלוונטיים באופן רשמי כי "מדובר במשוואה כושלת ובלתי ניתנת ליישום מלכתחילה".

האיומים מגיעים על רקע המתיחות שנוצרה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ. כפי שדיווחנו, השניים ניהלו שיחת טלפון מתוחה במהלכה טראמפ הבהיר את התנגדותו לתקיפות בדאחיה.

בעקבות הלחץ האמריקאי, שר הביטחון חשף את המהלך האסטרטגי - לדבריו - שהוביל יחד עם ראש הממשלה, במסגרתו נוצרה "משוואה" לפיה "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל". על פי כ"ץ, כ-600 אלף תושבים התפנו מהדאחיה בעקבות הודעות הפינוי של צה"ל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריפה על ההתנהלות, וקרא לראש הממשלה "לומר לטראמפ לא". "זה הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון", הצהיר בן גביר.

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6
נכון באמת הגיוני מאוד בואו נפסיק לתקוף בדאחיה כדי שחיזבאללה יוכל להמשיך לירות על הצפון בשקט ובשלווה נפשית הרי לתושבי קרית שמונה ונהריה יש מנוי שנתי לממ"ד, חבל להרוס להם את השגרה המלוטשת תודה רבה לחיזבאללה על הניהול המדעי של המלחמה אולי פשוט נשכור דירה בקפריסין ונסגור את המדינה?
גדי
5
בושה אם נשתוק כשחיזבאללה מציב לנו תנאים ומחליט איפה נתקוף. צריך להראות כוח יהודי ולמחוק את המפקדות בביירות, שלא יעיזו להסתכל לכיוון שלנו שוב.
זמיר
4
חלאס עם ההססנות מדינה לא יכולה לתת לארגון טרור לקבוע גבולות. ביבי וכ"ץ תנו לצה"ל פקודה לשטח את הדאחיה רק עוצמה מטורפת תביא פה שקט אמיתי
אבי
3
מדהים איך שכל שבוע יש משוואה חדשה. במקום נוסחאות, אולי פשוט נשתמש בחיל האוויר? נראה לי שזה עובד הרבה יותר טוב מאשר שיחות טלפון מתוחות עם הנשיא.
אסף
2
חרבם תבוא בליבם האויב הרשע לא יפחיד אותנו באיומי סרק הממשלה חייבת לפעול בנחישות להקדים רפואה למכה ולהפיל עליהם אש וגופרית עד להכנעה מלאה וניצחון
צעדי
1
די לדיבורים של חיזבאללה, צריך להראות להם מי בעל הבית האמיתי כאן למחוק את ביירות ואת כל הטרוריסטים בלי לעשות חשבון לאף נשיא או לחץ אם הם מאיימים על חיפה ותל אביב, אנחנו צריכים להגיב בעוצמה אדירה יד ברזל על כל הראשים שלהם שלא יישאר מהם שום זכר למחרת בבוקר
עידו

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