יומיים לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם תקיפה ישראלית מתוכננת בדאחיה שבביירות, מגיעים איומים חריפים מלבנון: סגן ראש המועצה המדינית של חיזבאללה, מחמוד קמאטי, הבהיר כי כל חידוש של התקיפות הישראליות בביירות ייענה בהרחבת טווח האש לעבר חיפה ותל אביב.

בריאיון לערוץ אל-ערבי, קמאטי דחה בתוקף את מה שכינה "משוואה כושלת" לפיה ייפסק הירי לעבר צפון ישראל בתמורה לכך שהדאחיה לא תותקף. "המשוואה של הדאחיה כנגד יישובים בצפון לא יכולה לעבור בשום אופן", הצהיר. "לא ייתכן שיופסק הירי לעבר הצפון בתמורה לכך שהדאחיה לא תותקף. מלכתחילה המערכה בעיצומה, והאופק פתוח".

בכיר חיזבאללה שיגר מסר מאיים במיוחד לישראל: "על האויב הישראלי לדעת שאם יחליט לחדש את תוקפנותו בדאחיה, ביירות והאזורים שנותרו מחוץ למעגל התקיפות בתקופה האחרונה, וירחיב את מתקפותיו, עליו לקחת בחשבון שהמשוואה תהפוך ל'דאחיה וביירות כנגד חיפה ותל אביב'".

קמאטי הוסיף והזהיר: "לכן, מוטב לו שלא ירחיב את המשוואה הזאת. עדיף לו שלא יכניס את הדאחיה לכל משוואה, מפני שהתגובה על תקיפה בדאחיה לא תהיה ירי לעבר היישובים בצפון בלבד, אלא לעבר מטרות עמוקות ומשמעותיות יותר".

לדבריו, חיזבאללה הודיע לגורמים הרלוונטיים באופן רשמי כי "מדובר במשוואה כושלת ובלתי ניתנת ליישום מלכתחילה".

האיומים מגיעים על רקע המתיחות שנוצרה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא טראמפ. כפי שדיווחנו, השניים ניהלו שיחת טלפון מתוחה במהלכה טראמפ הבהיר את התנגדותו לתקיפות בדאחיה.

בעקבות הלחץ האמריקאי, שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף את המהלך האסטרטגי - לדבריו - שהוביל יחד עם ראש הממשלה, במסגרתו נוצרה "משוואה" לפיה "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל". על פי כ"ץ, כ-600 אלף תושבים התפנו מהדאחיה בעקבות הודעות הפינוי של צה"ל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריפה על ההתנהלות, וקרא לראש הממשלה "לומר לטראמפ לא". "זה הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון", הצהיר בן גביר.