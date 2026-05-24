כיכר השבת
תיעוד התוואי וההשמדה

באורך של כ-100 מטרים: צה"ל השמיד תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה | צפו

כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210 בשיתוף עם יחידת יהל"ם, איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-100 מטרים ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה | צפו בתוואי ובהשמדה (צבא)

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי של חיזבאללה שהושמד
כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, פועלים במרחב הר דב הלבנוני לאיתור והשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור .

הכוחות בשיתוף עם יחידת יהל"ם, איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-100 מטרים.

תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי
פעילות הכוחות להשמדת התוואי התת-קרקעי
בתוואי התת-קרקעי אותרו ארבעה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

דובר מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

פעילות הכוחות לאיתור והשמדת התוואי התת-קרקעי של חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
צה"לחיזבאללהלבנוןמנהרההר דבהשמדת מנהרות

