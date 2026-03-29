"ללא התרעה מקדימה": האזהרה של פיקוד העורף בעקבות האיום מתימן

בעקבות חידוש האיום הבליסטי מתימן, פיקוד העורף מבקש לחדד את נהלי הבטיחות ומסר הצהרה חריגה המדגישה את מורכבות היירוט והזיהוי של האיומים ממרחק כה רב. "ישנם מצבים שבהם תתקבל אזעקה ללא התרעה מקדימה לפניה, בהתאם לתנאים המבצעיים", נמסר היום (ראשון) מפיקוד העורף ל-N12.

עוד ציינו כי "זיהוי ירי ומתן הנחיה מקדימה מושפעים ממגוון גורמים מבצעיים, ולכן לא תמיד ניתן לספק זמן היערכות ממושך בין ההנחיה המקדימה לבין ההתרעה".

משמעות ההנחיה היא שבניגוד לירי רקטי מאיראן, שבו לרוב ישנה התרעה מקדימה של כמה דקות, בירי מתימן ייתכן שהצופרים יופעלו רק ברגע הזיהוי הסופי של האיום מעל שמי המדינה או סמוך אליה. הדבר מחייב את הציבור להיכנס למרחבים מוגנים באופן מיידי עם הישמע האזעקה, ללא כל דקה של היסוס.

המורכבות הטכנית של האיום התימני

המרחק הגיאוגרפי בין תימן לישראל מציב אתגר ייחודי למערכות ההתרעה והיירוט. בעוד שירי מעזה או מלבנון מזוהה בשלב מוקדם יחסית ומאפשר זמן התארגנות, הרי שהאיום התימני נע במהירות גבוהה ומרחק של מאות קילומטרים, מה שמצמצם את חלון הזמן לזיהוי ולהתרעה.

גורמים בפיקוד העורף הבהירו כי מערכות הזיהוי פועלות במרץ לאיתור כל שיגור חשוד, אך המרחק והמהירות עלולים ליצור מצבים שבהם האזעקה תופעל רק כאשר האיום כבר בשמי ישראל. "אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לזהות מוקדם ככל הניתן", מסר גורם בכיר בפיקוד, "אך הציבור חייב להבין שזה לא תמיד יהיה אפשרי".