יותר מיממה חלפה מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש — אך לוח זמנים ברור לשחרור החטופים עדיין אין. בישראל מעריכים כי המהלך יחל ביום שני, ייתכן עוד בשעות הבוקר המוקדמות, אולם לא פוסלים אפשרות שחמאס יפתיע ויתחיל את שחרורם כבר מחר (ראשון). הסיבה: רצונו של הארגון להשלים את שחרור כל החטופים החיים והחללים לפני ביקורו הצפוי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בישראל.

בתוך כך, בחמאס נשמעים קולות סותרים באשר ליישום ההסכם. בכיר בארגון אמר היום כי הדרישה לפירוק חמאס מנשקו — אחד הסעיפים המרכזיים בתוכנית האמריקנית — "לא באה בחשבון". לדבריו, "הנשק של ההתנגדות לא יימסר, ולא נוותר עליו בשום תנאי".

לצד זאת, אלפי מחבלים חמושים כבר החלו להתפרס ברחבי רצועת עזה, ובישראל מעריכים כי חמאס נערך להעברת החטופים לנקודת ריכוז לקראת השחרור. לפי ההסכם, תחילה יוחזרו החטופים החיים, ייתכן שכולם יחד לצלב האדום, ולאחר מכן יוחזרו החללים. עם זאת, גורמים ביטחוניים מזהירים מפני אפשרות שחמאס ישבש את סדר השחרור — או יעכב את מסירת גופות החטופים.

במקביל, נחשף כי חמאס הביע תרעומת על רשימת האסירים שישוחררו מישראל: מתוך 250 המחבלים שאושרו, רק 195 הם אסירי עולם. בישראל מבהירים כי הרשימה סגורה ואושרה על ידי הממשלה והמתווכות — ולא תשתנה.

גורמים פלסטיניים מסרו ל-BBC כי השליח האמריקני סטיב וייטקוף העלה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו דרישה לשחרר שבעה אסירים בכירים נוספים, בהם אחמד סעדאת ומרואן ברגותי, אך ישראל סירבה לכך בתוקף.

לצד המחלוקות, בישראל מדגישים כי חמאס פועל תחת לחץ כבד מצד וושינגטון ומדינות ערב המתונות — ואין לו אינטרס אמיתי לסכל את ההסכם. "כל הצדדים מבינים שאין דרך חזרה. כולם יעשו הכול שההסכם יצליח", אמר גורם המעורה בפרטים.

בינתיים, משפחות החטופים קיבלו עדכונים אישיים מקציני מודיעין לגבי יקיריהן. במקביל, כוח המשימה הבינלאומי שאחראי על איתור החטופים החללים יחל לפעול מיד לאחר השחרור.