בוקה ומבולקה שוררת בצמרת ארגון הטרור החות'י בתימן, אחרי התקיפה הישראלית בסוף השבוע - שהשמידה את בכירי ממשלת החות'ים. זו נחשבת למכה הקשה ביותר שהנחיתה ישראל על החות'ים.
כזכור, אתמול התקיימה הלווייתם של הבכירים, כאשר במקביל בתימן מבטיחים נקמה נגד ישראל. עדיין גורלם של שניים מהבכירים, שר הביטחון והרמטכ"ל של החות'ים, לוט בערפל. בתימן טוענים כי הם הצליחו לשרוד ומפזרים ערפל סביב מצבם.
בישראל משוכנעים שצריך להתייחס להצהרות הללו של החות'ים בערבון מוגבל. כך או כך, אין ספק שהחות'ים ספגו מכה קשה במיוחד וממנה הם מתקשים להתאושש.
בכאן חדשות דווח היום (שלישי) כי ההיערכות למבצע החלה לפני כחודשיים. בתחילת חודש יולי הטילו הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אמ"ן בינדר על חטיבת המחקר באמ"ן להקים התארגנות חדשה שתתמקד בתימן.
לפי הדיווח, הדבר קרה בעקבות הבנה חד משמעית ולפיה על ישראל לעלות מדריגה בהתמודדות מול החות'ים, הממשיכים בשיגור הטילים לעבר ישראל.
ואכן התכנסו כ-200 קצינים וחיילים מגופי המודיעין השונים והחלו לאסוף מודיעין אינטימי על החות'ים. הם התכנסו בבונקר מסווג ותת קרקעי, ובו ישבו גם נציגים מפיקוד מרכז של ארצות הברית.
עוד דווח בכאן חדשות כי בשלב מסוים, בסמוך לתקיפה, בחטיבת המחקר כי בכירי הממשל החות'י נערכים לקיים דיון ביטחוני עם בכירי הצבא בצנעא.
לקח זמן עד שהבינו באופן ברור היכן תהיה ההתכנסות. כשהבינו, אישר הרמטכ"ל את התכניות והדרג המדיני נתן אור ירוק. התקיפה יצאה לדרך.
לפי הדיווח, ההתכנסות הייתה בוילה בשכונת מגורים ולא במבנה ממשלתי רשמי. הסיבה לכך היא כנראה ניסיון שלהם להסתיר את המפגש.
האתר התימני Defense Line, המקושר למקורות אנטי-חות'ים, דווח לאחרונה כי החות’ים מטילים חשאיות כבדה סביב גורלם של בכירים רבים בהנהגתה הפוליטית, הצבאית והביטחונית - ויש חששות שאכן הם נפגעו בתקיפה של ישראל.
בעוד שהחות'ים שינעו ביום שני את גופותיהם של ראש ממשלתם, אחמד ראלחוי, ותשעה שרים נוספים שנהרגו באותן תקיפות, מידע לגבי מנהיגים בכירים אחרים נשמר בסוד מוחלט.
ג'לאל עלי עלי א-רווישאן, סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון, נפצע באורח קשה בתקיפה הישראלית הקטלנית בשכונת חדה, בה נהרגו ראש הממשלה ורוב חברי הממשלה. ארבעה ימים לאחר ההתקפה, לא נרשמה כל הופעה פומבית של א-רווישאן.
גם גורלו של מוחמד נאצר אחמד אל-עאטפי, שר ההגנה החות'י, לוט בערפל כבד לאחר שנפצע בהתקפות. החות'ים לא חשפו פרטים על מצבו, ולא נצפתה כל הופעה פומבית שלו מאז התקיפה. יומיים לאחר התקיפה, בניסיון להדוף דיווחים על מותו, הפיצו כלי תקשורת חות'יים הצהרה כתובה המיוחסת לו, שבה דיבר על מוכנות כוחות הקבוצה "בכל הרמות".
מוחמד עבד אל-כרים אחמד אל-גומארי, ראש המטה הכללי של הכוחות החות'יים, נפצע קשה מאוד בתקיפות הישראליות, וישנן אף ידיעות שהפגיעה התרחשה מחוץ לצנעא. בתגובה להודעות צה"ל על מותו, החות'ים הפיצו הצהרות כתובות המיוחסות לו, ובהן איומים בתגובה חריפה. פעילים חות'ים אף הפיצו תמונות "ישנות" של אל-גומארי, בטענה שהוא נוכח באירוע דתי.
שלושת המנהיגים הבכירים הללו – א-רווישאן, אל-עאטפי ואל-גומארי – נעדרו באופן בולט ומוחלט מטקסי ההלוויה של קורבנות התקיפות הישראליות, מה שמחזק את אי הוודאות לגבי מצבם האמיתי.
החות'ים מטילים חשאיות גם על גורלם של מוחמד חסן איסמאעיל אל-מדאני, סגן ראש הממשלה, ושל חסן עבדאללה יחיא א-סעדי, שר החינוך והמחקר המדעי. מקורות "Defense Line" מאשרים כי א-סעדי עדיין נמצא בטיפול רפואי באחד מבתי החולים בצנעא. כל אלה רומזים כי הפגיעה בשורות הנהגת החות'ים חמורה ורחבה יותר ממה שהחות'ים מוכנים לחשוף.
0 תגובות