בוקה ומבולקה שוררת בצמרת ארגון הטרור החות'י בתימן, אחרי התקיפה הישראלית בסוף השבוע - שהשמידה את בכירי ממשלת החות'ים. זו נחשבת למכה הקשה ביותר שהנחיתה ישראל על החות'ים.

כזכור, אתמול התקיימה הלווייתם של הבכירים, כאשר במקביל בתימן מבטיחים נקמה נגד ישראל. עדיין גורלם של שניים מהבכירים, שר הביטחון והרמטכ"ל של החות'ים, לוט בערפל. בתימן טוענים כי הם הצליחו לשרוד ומפזרים ערפל סביב מצבם.

בישראל משוכנעים שצריך להתייחס להצהרות הללו של החות'ים בערבון מוגבל. כך או כך, אין ספק שהחות'ים ספגו מכה קשה במיוחד וממנה הם מתקשים להתאושש.

בכאן חדשות דווח היום (שלישי) כי ההיערכות למבצע החלה לפני כחודשיים. בתחילת חודש יולי הטילו הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אמ"ן בינדר על חטיבת המחקר באמ"ן להקים התארגנות חדשה שתתמקד בתימן.

לפי הדיווח, הדבר קרה בעקבות הבנה חד משמעית ולפיה על ישראל לעלות מדריגה בהתמודדות מול החות'ים, הממשיכים בשיגור הטילים לעבר ישראל.

ואכן התכנסו כ-200 קצינים וחיילים מגופי המודיעין השונים והחלו לאסוף מודיעין אינטימי על החות'ים. הם התכנסו בבונקר מסווג ותת קרקעי, ובו ישבו גם נציגים מפיקוד מרכז של ארצות הברית.

עוד דווח בכאן חדשות כי בשלב מסוים, בסמוך לתקיפה, בחטיבת המחקר כי בכירי הממשל החות'י נערכים לקיים דיון ביטחוני עם בכירי הצבא בצנעא.

לקח זמן עד שהבינו באופן ברור היכן תהיה ההתכנסות. כשהבינו, אישר הרמטכ"ל את התכניות והדרג המדיני נתן אור ירוק. התקיפה יצאה לדרך.

לפי הדיווח, ההתכנסות הייתה בוילה בשכונת מגורים ולא במבנה ממשלתי רשמי. הסיבה לכך היא כנראה ניסיון שלהם להסתיר את המפגש.

האתר התימני Defense Line, המקושר למקורות אנטי-חות'ים, דווח לאחרונה כי החות’ים מטילים חשאיות כבדה סביב גורלם של בכירים רבים בהנהגתה הפוליטית, הצבאית והביטחונית - ויש חששות שאכן הם נפגעו בתקיפה של ישראל.