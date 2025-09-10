התקיפה בתימן, היום ( צילום: לפי סעיף 27א )

האש לא ננצרת: חיל האוויר פתח היום (רביעי) בסמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים, בסדרת תקיפות נוספת בצנעא בירת תימן - כנגד יעדים של ממשל הטרור החות'י.

המתקפה הפעם מגיעה לאחר חיסול צמרת ההנהגה של ארגון הטרור לאחרונה, וברקע התמשכות הירי לעבר ישראל, כולל בימים האחרונים. כמו כן, התקיפה נערכת מעט יותר מיממה בלבד לפני התקיפה בדוחא בירת קטאר, שם התקיפה כוונה כנגד בכירי חמאס. לפי דיווחים, יעדי התקיפה היום היו מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ומתחם מטה מחלקת ההסברה של ארגון הטרור. שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים" ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו". ברקע העמעום סביב הצלחת החיסול בקטאר: המסר שהעביר נתניהו | צפו יוני גבאי | 18:58 דובר צה"ל פירט כי "צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחבים צנעא ואל-ג'וף שבתימן. בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים בהם זוהו פעילים צבאיים של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של שלטון הטרור. התקיפות בוצעו נוכח תקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".

מרגעי התקיפה בתימן

עוד ציין דובר צה"ל: "מטה מחלקת ההסברה הצבאית של שלטון הטרור אמון על הפצת מסרי הסתה ותעמולה בתקשורת, בהם נאומי המנהיג עבד אל מאלכ והצהרות של הדובר יחיא סריע. במהלך המלחמה, המטה הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של שלטון הטרור.

"המחנות הצבאיים שהותקפו, משמשים את השלטון החות'י עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כמו כן, המחנות הצבאיים כללו חמ"לי מבצעים ומודיעין ששימשו את השלטון.

"שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

"צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".

ביום ראשון השבוע נפל כטב"ם ששיגרו החות'ים בשדה התעופה רמון שבערבה. בעקבות האירוע הופסקו באופן מיידי נחיתות והמראות, עד לבדיקת המסלולים והערכת מצב על ידי צוותי נמל התעופה. זמן קצר לאחר מכן שדה התעופה שב לפעול.

כתוצאה מנפילת הכטב"מ, על פי כוחות ההצלה נפצעו שמונה בני אדם באורח קל וגם נגרמו נזקים למבנה הטרמינל. מתחקיר ראשוני בחיל האוויר נחשף כי הכטב״ם לא זוהה כלל במערכות הגילוי של חיל האוויר, וכתוצאה מכך לא הופעלה התרעה בשדה התעופה ולא ננקטו אמצעים ליירוט הכלי לפני פגיעתו.