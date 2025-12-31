הרמטכ"ל הסביר למפקדים על מטרות צה"ל לקראת שנת 2026 | סיקור

הרמטכ"ל עם המפקדים ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר השתתף היום (רביעי) בכנס ״המפקד המאמן״ של זרוע היבשה עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, שם הוא דיבר על האתגרים לקראת השנה האזרחית הבאה.

בכנס השתתפו מפקדים בדרגת סגן-אלוף בדרג הטקטי ומעלה ומטרתו הייתה התנעת החזרה לכשירות של כלל משרתי הצבא. במהלך היום, עברו המפקדים תכנים בהטמעת לקחי המלחמה באימונים. הרמטכ"ל זמיר אמר למפקדים: "אנחנו פועלים להטמעת לקחי התחקירים מתוך נכונות לשפר ולחזק את יסודות הצבא ומקצועיותו בהגנה ובהתקפה - שנת 2026 היא שנת הטמעת לקחים מבצעיים מתחקירי ה-07.10 ומהמלחמה ואנחנו נעים קדימה, לבצר את כשירותינו וביטחון המדינה". "מפקדי צה"ל", אמר הרמטכ"ל: "הובילו בניסיון ובמקצועיות את הכוחות בשטח להישגים משמעותיים בכלל גזרות הלחימה. משרתי המילואים והקבע שלנו מהווים את עמוד השדרה המבצעי של צה״ל. נמשיך לפעול לאיזון בין הצרכים המבצעיים ההכרחיים לביטחון המדינה לבין מעטפת וודאות לאנשים המשרתים את המדינה". לדבריו: "אנו רואים חשיבות רבה בוודאות הפנסיונית של משרתי הקבע ובשמירה על זכויותיהם לאורך זמן. מדובר בסוגיה מהותית המשפיעה עליהם, ואנו נמשיך לפעול עד להשלמת כלל ההסדרים הנדרשים".

עוד אמר הרמטכ"ל: "אנחנו מחויבים לשמור על המשמעת כחלק מיסודות צה״ל. היו לצערנו מקרים בהם שילמנו בדם חיילינו עקב בעיות משמעת. מי שקובע את המשמעת זה המפקד, המשמעת הינה חלק מכשירות היחידה ואני דורש מכם לעסוק בכך. זו חלק מהאחריות הפיקודית של כולנו".

לסיום אמר הרמטכ"ל: "אנחנו נעים קדימה לחיזוק היסודות והמוכנות שלנו לאתגרי העתיד. אתם, המפקדים, אחראים על מסגרותיכם - ובתוך כך על כשירות המסגרת ותרגולה. אני סומך עליכם שתדעו להטמיע את הלקחים בצורה המיטבית ולהוביל את פקודיכם״