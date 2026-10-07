הרמטכ"ל בתרגיל אוגדתי: "תרחיש ההפתעה חייב להעסיק אותנו תמיד"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בתרגיל אוגדתי של אוגדה 38 - אוגדת ההכשרות החדשה של צה"ל. במהלך הביקור בחן הרמטכ"ל את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למשימותיהם, יחד עם מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן ומפקד אוגדה 38 תת-אלוף שרון אלטיט.

בדבריו במהלך התרגיל, שיגר הרמטכ"ל מסר חד לפיקוד הצבאי בנוגע ללקחי המחדלים הביטחוניים. "אנחנו מציינים השבוע 53 שנים למלחמת יום הכיפורים ושלוש שנים לשבעה באוקטובר - שני מחדלים כואבים, שני כישלונות, וביניהם חוט מקשר", אמר זמיר. "השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שתרחיש ההפתעה צריך להעסיק את כולנו; צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה".

הרמטכ"ל הדגיש את חשיבות הטלת הספק והיכולת להשתנות: "מפקד שלא מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו - יובס. המציאות מאותתת לנו כל הזמן, ומחובתנו להבחין באיתותים, להקשיב להם ולהשתנות ללא הרף".

זמיר התייחס גם לתהליך הלמידה המתמשך בצבא: "אנחנו עוסקים בשורשי המחדל ובתהליך הלמידה. פתחנו את השבוע ביום למידה לסיכום לקחי השבעה באוקטובר, ואנו פועלים כל העת ליישומים והטמעתם כדי שהכשל לא יחזור על עצמו. זו חובתי כרמטכ"ל וזו חובתם של כלל לובשי המדים, בסדיר ובמילואים".

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עם זאת, הרמטכ"ל הזהיר מפני שקיעה יתרה בכישלון: "אסור לשקוע רק בכישלון - צריך להביט בו בעיניים, ללמוד ממנו ולנוע קדימה".

הרמטכ"ל הבהיר כי הקמת אוגדה 38 היא חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק צה"ל: "בעשרים השנים האחרונות הקטנו את צה"ל, המגמה הזו נעצרה. משימותינו גדלות, וגודל הצבא מהווה את העומק האסטרטגי שלנו במדינה כה קטנה. הקמת אוגדה 38 וההקמה של מסגרות נוספות בשנה האחרונה הם מהלכים הכרחים בבניין הכוח של צה"ל ובביצור ביטחונה של מדינת ישראל".

לדבריו, אוגדה 38 הופכת מעתה לאוגדה מבצעית, ובשנה הקרובה תתבסס כאוגדת עתודה מטכ"לית וגמישה אשר יכולה לפעול בכל זירה.

הרמטכ"ל סיים את דבריו בפנייה לאנשי המילואים: "לאנשי המילואים שנמצאים כאן אני אומר תודה. מדינת ישראל כולה צריכה להודות לכם על הפעילות שביצעתם בשלוש השנים האחרונות תוך הקרבה יוצאת דופן".