הרמטכ"ל אייל זמיר חשף: כבר יש כוחות שפועלים בפאתי העיר עזה

ברקע הכוונה לכבוש את הרצועה: הרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (חמישי) סיור שטח ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבת כפיר, אלוף-משנה א׳ ומפקדים נוספים.

במסגרת הסיור, הרמטכ"ל ומפקד הפיקוד שוחחו עם לוחמי ומפקדי חטיבת כפיר ולוחמי חטיבה 188 וקיימו תחקיר בנקודת ההתקלות עם מחבלי חמאס אתמול בחאן יונס. הרמטכ״ל הביע הערכה ללוחמים על הדריכות והערנות שהביאו לתגובה מהירה ולחיסול מירב המחבלים. הרמטכ״ל הנחה את המפקדים להעמיק בתחקור ולהפיק את הלקחים מהאירוע תוך המשך פעילות נחושה ומקצועית.

"אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית מאתגרת ועצימה", אמר זמיר. "הזירה בעזה היא המאמץ העיקרי שלנו. אנחנו מתקדמים עם המאמצים לפעולה בעיר עזה. יש לנו כבר עכשיו כוחות שפועלים בפאתי העיר, ובהמשך יצטרפו אליהם כוחות נוספים. המשימות שלנו נותרו שחרור החטופים והכרעת חמאס - אנחנו לא ננוח ולא נעצור עד שנשלים אותן. הן חיוניות לעתיד שלנו ולערכים שלנו כחברה"

הוא הוסיף: "פגענו בחמאס פגיעה קשה מאוד. הוא היה צבא טרור והיום הוא ארגון גרילה. אנחנו נמשיך ונפגע בחמאס בכל מקום, בפנים ובחו״ל. נרדוף אותם כמה זמן שצריך ובכל מקום שצריך. נסיון הפיגוע שסוכל פה משמעותי, אני מעריך אתכם ואת האופן בו פעלתם. אנחנו צריכים להיות ערוכים כל העת ולחזק את דפוס הפעולה, הערנות והחדות. חשוב להמשיך ללמוד ולהפיק את הלקחים. האירוע הזה יכל היה להסתיים אחרת".

לדבריו, "אם לא הייתם פה חוליית המחבלים הזו הייתה מגיעה ליישובים. הנוכחות שלכם פה לצד הפעולות המבצעיות הם חלק מההגנה על יישובנו, אתם השכפ״צ, זה התפקיד שלנו, להגן על היישובים ולשמור על האזרחים".

בשלב הזה אמר: "הוצאנו אתמול עשרות אלפי צווי מילואים לכוחות שיצטרפו לפה. אנחנו מעריכים את אנשי המילואים ואת המשפחות שלהם, הם עושים עבודת קודש. אנחנו קוראים להם רק כשצריך וכשנדרש וסומכים עליהם. אני בטוח שיתיצבו עד להשלמת המשימה. אנחנו דנים עם הדרג המדיני על התכניות להמשך ויוצרים את ההישגים המבצעיים הטובים ביותר בשדה הקרב כדי להביא בפניהם את מירב האפשרויות.

"המאבק שלנו עוד ארוך ונכונו לנו אתגרים רבים. עם ישראל כולו מסתכל עליכם וסומך עליכם. אין לנו אפשרות אחרת מלבד ניצחון. חטיבת כפיר תמשיך לעמוד עמידה איתנה ולהביא הישגים. הערכה רבה על הפעילות״.