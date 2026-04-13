ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר, פרסם הבוקר (שני) את פקודת יום השואה והתייחס למלחמה שמנהל צה"ל מאז מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה לפני שנתיים וחצי.

הפקודה המלאה

היום, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, לפני שצלילי הצפירה יהדהדו ברחבי הארץ, נתכנס כולנו – כאומה אחת וכצבא אחד – ונתייחד עם זכרם של ששת המיליונים מבני עמנו שנספו בשואה בידי הנאצים ושותפיהם.

"העולם ידע שעדיין יש יהודים חיים...", כך הבטיח טוביה ביילסקי, ממנהיגי קבוצת הפרטיזנים הידועה. בין זעקות הילדים, נֶהי האימהות והדי הירי והאימה, מילותיו של ביילסקי וההבטחה של הפרטיזנים כולם הדהדו בלבבות רבים והפכו לסמל של תקווה ושל אומץ; הן שביטאו את אותה רוח אנושית עיקשת – רוח המסרבת להוריד ראש, המסרבת להיכנע לזוועות הצורר הנאצי, ובוחרת להיאחז בחיים גם מתוך השבר הֶעמוק ביותר.

נזכור את הקהילות שנמחקו מעל פני האדמה; את קולות הילדים והילדות, הגברים והנשים, הזקנים והטף, שהּובלו אל משרפות המוות ונֹורּו בבורות הקֶטֶל; ואת הפרטיזנים ולוחמי המחתרות שנאבקו והתקוממו גם כאשר היה נדמה שאבדה כל תקווה.

נזכור את גילויי העוז, את המֶרי ואת ההתקוממות; את השמירה על הזהות היהודית גם מול הניסיון למחוק אותה; את החיבוק האחרון ואת מילות הפרדה – שנצרבו בזיכרון והפכו לצוואה חיה.

מתוך האפר, האובדן והשבר, עלתה זעקה ברורה: להיות עם חופשי בארצנו. ׂשורדי השואה שיוועו למדינה – הם קמו ובנו אותה בידיים חשופות, ובאמונה עמוקה.

מיום הקמתה ניצבת מדינת ישראל בפני איום קיומי ממשי – מול אויבים אכזריים המבקשים לערער את חוסננו, לשבור את רוחנו ולהשמיד את עמנו.

בשבעה באוקטובר, תקפו אויבינו הנפשעים את מדינת ישראל וניסו לממש איום זה הלכה למעשה.

מאז, כבר יותר משנתיים צה״ל פועל ללא הרף במערכה גורלית להסרת איומים קיומיים, לפגיעה ניכרת באויבינו ולביצור ביטחונה של מדינת ישראל.

מתוך לקחי ההיסטוריה היהודית המלמדים כי כאשר מאיימים על קיומנו עלינו לקחת את גורלנו בידינו – פעל צה״ל בנחישות ובעוצמה מול איראן ושלוחיה, השיב מלחמה שערה ופעל נגד מי שקראו במשך עשרות שנים להשמיד את מדינתנו ולמחוק אותה מן המזרח התיכון.

זוהי מלחמה רב־זירתית וחסרת תקדים, שמעשי הגבורה שנעשו בה ייחרתו בדברי ימיה של מדינת ישראל.

אנו נושאים עימנו את זכרם של הטובים והאמיצים שנפלו בעת הגנת המולדת, ומחויבים לעמוד לצד משפחותיהם ולצד הפצועים בגוף ובנפש במסעם לשיקום.

היום, מתוך התופת הקשה ביותר, ניצב העם היהודי חי, חופשי וריבוני בארצו – זוהי תשובתנו הברורה לעולם; לא עוד עם תלוי בחסדי אחרים, לא עוד ע ם חסר מגן – כי אם ע ם חופשי בארצו אשר נלחם למען חירותו ועתידו.

פקודיי, אנו לובשי מדי צה"ל, נושאים עימנו מורשת העוברת מדור לדור – מורשת של רוח המסרבת להישבר, של עם שבחר בחיים ובחירות גם בשעותיו הקשות ביותר.

עתה תורנו להיות חוליה חיונית בשורת המגינים שקמו לפנינו; לעמוד על משמר המולדת, להגן על הבית ולהבטיח כי זיכרון הֶעבר יהיה למצפן דרכנו – וכי לעולם לא עוד.

יהי זכר הנספים ברוך.