הרמטכ"ל בלבנון ( צילום: דו"צ )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ד') סיור שטח בדרום לבנון יחד עם מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקד חטיבה 769, אלוף-משנה י', ומפקדים נוספים. במהלך הביקור שוחח עם לוחמים בסדיר ובמילואים והדגיש את תרומתם להישגים המבצעיים בגזרה.

לדברי הרמטכ"ל, המשימה שמבצעים הכוחות היא "משמעותית וחשובה", וכי בזכות פעולותיהם נשמר ההישג המבצעי שמבטיח את ביטחון תושבי הצפון. זמיר הוסיף: ״אנחנו פועלים על פי תפיסה אסטרטגית חדשה - לא נאפשר לאיומים לצמוח. ההישגים בגזרה הצפונית חסרי תקדים - מאז הפסקת האש, מעל 240 מחבלים שחוסלו וכ- 600 תקיפות מהאוויר. אנחנו משמרים את ההישגים שלנו וזה בזכותכם״ ״אנחנו בחזית, אנחנו התקפיים ומסכלים איומים כל הזמן. אנחנו מבצעים זאת בכל הזירות - אנחנו מזהים איום ומחסלים אותו. הגישה התקפית והיוזמה שלנו במרכז״

( צילום: דו"צ )

( צילום: דו"צ )

הרמטכ"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

עוד מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "הסיבה שאנחנו כאן היום היא כי שינינו את המציאות הביטחונית בגזרה הצפונית. ההישגים חסרי תקדים – מאז הפסקת האש, מעל 240 מחבלים שחוסלו וכ-600 תקיפות מהאוויר. היום אנחנו משמרים את הישגינו כדי להגן על יישובי הצפון – זה בזכותכם.

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה משמעותית, המשימה המרכזית של כולנו היא לשמור על ביטחון המדינה, ביטחון האזרחים והגנת יישובי הצפון.

בבוקר אישרנו תכניות לכיבוש עזה ועכשיו אנחנו בלבנון. במקביל אנחנו פועלים בסוריה, בתימן, ביהודה ושומרון ועוקבים אחר הנעשה באיראן. אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית, מתאימים תפיסות לאיומים. אנחנו בכל הזירות – יוצאים להתקפות, הכל ביוזמה שלנו.

אנחנו בחזית, אנחנו התקפיים ומסכלים איומים כל הזמן. אנחנו מבצעים זאת בכל הזירות – אנחנו מזהים איום ומחסלים אותו. הגישה התקפית והיוזמה שלנו במרכז.

תנצלו את התקופה הזאת לעמוד במשימה לצד שמירה ושיפור הרוח והכשירות של היחידה. נכונים לנו אתגרים רבים נוספים לפנינו.

התפקיד שלנו הוא לעצב את הביטחון הלאומי שלנו כפי שאנחנו רואים לנכון. לא נחזור לאחור. אנחנו פועלים על פי תפיסה אסטרטגית חדשה – לא נאפשר לאיומים לצמוח. אנחנו נפעל לחיזוק הכשירות המבצעית של הלוחמים ובניית יכולתם לבצע את המשימות.

בשם התושבים שחיים פה בגזרה, בשם צה"ל – אני סומך עליכם, על העירנות שלכם ועל הדריכות שלכם".