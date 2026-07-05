מהשטח בלבנון: הרמטכ"ל מאיים – "חיזבאללה נוצח, נחזור לתקוף"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (א') הערכת מצב מבצעית בלב רכס הבופור – האזור ששימש במשך עשרות שנים כבסיס אסטרטגי של חיזבאללה. בסיור, אליו הצטרפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא ומפקדי האוגדות והיחידות המיוחדות, נחשפו התוואים התת-קרקעיים המורכבים שנחצבו בסלע ומטרתם הייתה לשמש כמפקדות, עמדות אש ומוקדי שיגור לאיום על יישובי הצפון.

"מרחב הבופור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור", אמר הרמטכ"ל בפני הלוחמים. "צה"ל שולט כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה כאן איום שנמשך עשרות שנים – אך הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו".

רשת מנהרות שתוכננה במשך שנים

כפי שחשפה "כיכר השבת" בשבועות האחרונים, כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות המסועפת מתחת לרכס הבופור. במהלך הפעילות נחשפו ממצאים מדאיגים: מפות שתוכננו ומומנו על ידי משטר הטרור האיראני, הממחישות את האיום הממשי שהיווה המרחב על ישובי הצפון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המפות אותרו על אחד מקירות התוואים התת-קרקעיים – אותו תוואי שבו זוהו לפני מספר ימים מחבלים שניסו להימלט וחוסלו בתקיפה אווירית מדויקת. המפות מציגות באופן ברור את שליטת המרחב על ישובי הגליל המערבי ומטולה, ומעידות על תכנון מפורט של ארגון הטרור לפגיעה באזרחי ישראל.

רשת המנהרות מתחת לרכס הבופור מהווה נכס אסטרטגי מרכזי שתוכנן על ידי משטר הטרור האיראני במשך שנים. התשתית התת-קרקעית נועדה לשמש כציר מרכזי לניהול לחימה נגד מדינת ישראל, ולאפשר לחיזבאללה לבצע מתווי טרור מתוך מעמקי האדמה תוך הגנה מפני תקיפות אוויריות.