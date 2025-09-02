הקבינט המדיני ביטחוני ( צילום: דוברות לע"מ )

ברקע כוונת צה"ל להליכה לכיבוש העיר עזה, ולאחר גיוס עשרות אלפי מילואמניקים בימים האחרונים, הערב (שלישי) נחשפות נקודת המחלוקת בין הרמטכ"ל זמיר שטען כי צריך לקבל את העסקה, לבין הדרג המדיני שדחה את ההצעה מהשולחן.

על פי הפרסום בערוץ 14, הרמטכ"ל אייל זמיר טען בפני הדרג המדיני כי אנו נמצאים בפני "פיגוע תודעתי" - בשל העבודה כי לוחמי צה"ל ברצועת עזה מסתכנים בכל רגע שהם נדרשים להגן על צירי חלוקת הסיוע ההומניטרי, מה שמקרב את צה"ל לשליטה צבאית ברצועה. בנוסף טען זמיר כי נסיגה מאזורים שצה"ל תפס בתמורה להשבת עשרה חטופים חיים ושמונה עשר חטופים חללים - היא תמורה ראויה, כשהוא מתחייב בפני הדרג המדיני כי חמאס לא יצליח להשתקם בזמן ביצוע העסקה, ולא יכול לשקם את כוחותיו. גורם מדיני הגיב לדבריו של הרמטכ"ל: "חמאס ימלכד את עזה, ישקם יכולות באיסוף נפלים ובניית מלכודות מוות כפי שעשה בהפסקת האש הקודמת". חבר בקבינט אף הוסיף וטען כי "נגמרו הימים שצה"ל מנפנף במצגות תבהלה וכל ניסיון להדהד תוצאות קשות למלחמה הם זילות בלוחמים, בחטופים ובמטרות המלחמה".

לוחמי צה"ל בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

לפני יומיים דיווחנו - כי למרות דבריו של הרמטכ"ל זמיר שהצהיר לאחרונה כי מבצע "מרכבות גדעון" שמסתיים בימים אלו - עמד ביעדיו, במסמך צבאי פנימי נקבע כי צה"ל ומערכת הביטחון כשלו בכל הנוגע לניהול הלחימה ברצועת עזה, כך על פי הפרסום של העיתונאי עמית סגל

על פי הדיווח בחדשות 12, בתוכן המסמך הפנימי נאמר כי "ישראל עשתה כל טעות אפשרית כשהיא מנהלת מלחמה בניגוד לדוקטרינת המלחמה שלה". בנוסף נאמר כי ישראל העבירה לחמאס משאבים, נלחמה בצורה לא ממוקדת, שחקה את כוחותיה וסיימה את האשראי הבין-לאומי שהיה לה.

בהמשך המסמך, שהוכן בהפקת לקחים לקראת כניסת צה"ל לכיבוש העיר עזה, נאמר כי שיטת הלחימה של צה"ל לא התנהלה נכון, על מול הלחימה של ארגון הטרור חמאס. במסמך הודגש כי "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח – משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה".

במסמך אף נאמר כי מטרות הלחימה המרכזיות אותם קבע הדרג המדיני לא הושגו, שני המטרות המרכזיות שלא הושגו הם הכרעת ארגון הטרור חמאס, והחזרת החטופים בעסקה / או בדרך אחרת.