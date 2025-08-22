הרמטכ"ל ביו"ש: ״אין היום מקום בגזרה שאי אפשר להגיע אליו"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב וסיור שטח בטול-כרם היום (שישי) יחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף יקי דולף ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל שוחח עם לוחמי ומפקדי חטיבת הצנחנים בגזרה, הביע הערכה על פועלם והדגיש כי תרומתם חיונית לשמירה על ביטחון התושבים. בנוסף, הרמטכ״ל ציין את הערכתו הרבה למפקד האוגדה אשר עתיד בקרוב לסיים את תפקידו ואמר כי תקופתו בתפקיד השפיעה בצורה יוצאת דופן על תמונת המצב המבצעית.

במהלך הסיור אמר הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אנחנו פועלים בכלל הגזרות באחריות ובדריכות מתמדת – אין לנו את הזכות להרפות. אין גזרה שלא פעלתם בה בשנתיים האחרונות. המשימה ביהודה ושומרון ברורה - לסכל טרור ולהגן על ההתיישבות".

"כמו בכל הגזרות, אנחנו לא מחכים, אנחנו מסכלים איום לפני שהוא גדל. הטרור מכה דווקא במקום בו אינך מוכן, ולכן אנחנו מתאימים לכל גזרה את המענה המבצעי המדויק לה. המערכה מתמשכת, אנחנו מרחיבים את הפעילות בעזה. אנחנו מחויבים לפעול באחריות - דרוכים, ערוכים וחדים בקצה המבצעי".

הוא הוסיף כי "הפעילות במחנות הפליטים היא יסודית ומשמעותית – אתם עוקרים את שורשי הטרור ומבטיחים שלא יוכלו לצמוח מחדש. אין היום מקום ביהודה ושומרון שאי אפשר להגיע אליו; להיות בכל מקום, בזמן הנכון כדי למנוע פיגועים ולהמשיך לאפשר חופש פעולה מבצעי".

"אנחנו מתמקדים באיתור המחבלים בגזרת בנימין לאחר הפיגוע שאירע אתמול. אנחנו נמשיך לפעול במרחב במטרה לסכל טרור בכל צורה, ולהפעיל את כלל האמצעים המבצעיים והמודיעיניים עד ללכידת המחבלים".