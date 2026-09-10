מכה קשה לחמאס: צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני ענק

כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (רביעי) בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מדובר צה"ל, במחסנים אוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף שנועד לפגוע בכוחות צה"ל.

התקיפות המדויקות בוצעו במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל ברצועה, במטרה לגרוע את היכולות הצבאיות של ארגון הטרור ולמנוע את שיקום תשתיות הלחימה. הפעולה מצטרפת לשורת מבצעים שביצע צה"ל בימים האחרונים במרחבי הרצועה.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של ארגון הטרור חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

כזכור, בשבועות האחרונים דיווח צה"ל על פעילות מבצעית נרחבת ברצועת עזה, שכללה השמדת תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברחבי הרצועה. כמו כן, חיסל צה"ל בתקיפות מדויקות מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

הפעילות המבצעית ברצועת עזה נמשכת במקביל לפעילות צה"ל בזירות נוספות. בשבוע שעבר חיסלו כוחות צה"ל מחבל בכפר עקרבה שבחטיבת שומרון, לאחר שהתבצר במבנה ויידה לעבר הכוחות בקבוק תבערה ומטען נפץ. לוחמי סיירת נח"ל חיסלו את המחבל כשבידו סכין, איתה התכוון לפגוע בכוחותינו.