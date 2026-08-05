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עשרות מטרים של מנהרות טרור הושמדו בלבנון: כך זה נראה בזמן אמת

כוחות אוגדה 91 השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במרחב סרבין • חטיבת כפיר איתרה מחסן אמצעי לחימה עם משגרים ורקטות(צבא וביטחון)

השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב סרבין
השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב סרבין| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית במרחב הביטחוני בדרום , במטרה להסיר את האיומים על אזרחי מדינת ישראל.

במסגרת פעילות ממוקדת במרחב סרבין, השמידו כוחות חטיבה 300 וכוחות יחידת יהל"ם תוואי תת-קרקעי באורך של עשרות מטרים.

התוואי התת-קרקעי שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות .

במהלך הימים האחרונים, פעלו כוחות חטיבת כפיר במרחב דרום לבנון ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים ורקטות של ארגון הטרור . בין הממצאים: כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט וציוד לחימה נוסף.

הפעילות המבצעית של כוחות אוגדה 91 מתמקדת באיתור והשמדה שיטתית של תשתיות טרור שהוקמו על ידי חיזבאללה לאורך שנים. התוואים התת-קרקעיים והמחסנים שאותרו היו אמורים לשמש את ארגון הטרור לביצוע מתקפות על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל.

צה"ל מסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון במטרה להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעילות כוללת סריקות שטח מדוקדקות, איתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור שנבנו על ידי חיזבאללה במשך שנים.

צה"לחיזבאללהלבנון

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