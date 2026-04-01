מבצע לילי בשכם: לוחמי המילואים השמידו שתי מחרטות לייצור נשק

השמדת המחרטות ( צילום: דו"צ )

במהלך הלילה (רביעי) ביצעו לוחמי מילואים מחטיבת שומרון, בשיתוף לוחמי יחידת יהל״ם, מבצע ממוקד במרחב העיר שכם.

במסגרת הפעילות איתרו הכוחות שתי מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, והשמידו אותן במקום. על פי הנמסר מדובר צה״ל, המחרטות שאותרו היו חלק מתשתית לייצור נשק ומטענים המיועדים לפעילות טרור באזור. הכוחות פעלו בהכוונה מודיעינית מדויקת, שאיפשרה להגיע למקום בו הוסתרו המחרטות ולבצע את השמדתן באופן מבוקר. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 בנוסף להשמדת המחרטות, עצרו הכוחות את בעל אחת מהן, שהועבר לחקירה על ידי גורמי הביטחון. זהו צעד נוסף במאמצי כוחות הביטחון לסכל תשתיות לייצור נשק בשטחי יהודה ושומרון, במטרה למנוע פיגועים עתידיים.

מגמה של סיכול תשתיות ייצור

הפעילות בשכם מצטרפת לשורה של מבצעים דומים שבוצעו בחודשים האחרונים ברחבי יהודה ושומרון. כידוע, ארגוני הטרור מנסים להקים תשתיות לייצור נשק ומטענים בתוך אזורים אזרחיים, תוך ניצול מחרטות ומפעלים לכאורה תמימים.

לפני מספר חודשים סוכלה תשתית דומה בכפר בלאטה שבנפת שכם, שם אותרו שבע מחרטות ששימשו לייצור אמל״ח באופן בלתי חוקי. גם אז נעצרו חשודים והועברו לחקירה, במסגרת פעילות משותפת של שירות בתי הסוהר, משטרת מחוז ש״י, כוחות צה״ל ומג״ב.

בפעילות נוספת שבוצעה לאחר פיגוע הירי הקשה ביישוב עלי, איתרו הכוחות מחרטה לייצור אמצעי לחימה בכפר עוריף והשמידו אותה. אותה פעילות כללה גם מיפוי בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע, ועצירת מבוקשים נוספים.

מחרטות גם ברצועת עזה

תופעת השימוש במחרטות לייצור נשק אינה ייחודית ליהודה ושומרון. גם ברצועת עזה חשפו כוחות צה״ל בחודשים האחרונים מחרטות רבות ששימשו את ארגון הטרור חמאס לייצור אמצעי לחימה.

בשבוע שעבר פרסם צה״ל כי אותרה מחרטה לייצור נשק בתוך תוואי תת-קרקעי בסמוך לבית החולים הירדני בעיר עזה. המחרטה הייתה חלק ממוצב צבאי של חמאס שכלל חדרי ייצור, חדרי ישיבות וחדרי בכירים, והשתרע על פני כקילומטר וחצי.

ממצאים אלו מדגימים את השיטתיות שבה פועלים ארגוני הטרור להקמת תשתיות ייצור נשק, תוך ניצול מתקנים אזרחיים והומניטאריים כמסווה לפעילותם הצבאית. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למיפוי והשמדת תשתיות אלו, הן בזירה הצפונית והן בזירה הדרומית.

