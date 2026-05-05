צה"ל חיסל חוליית מחבלים שהיוו איום מיידי על הכוחות בצפון עזה

צה"ל תקף היום (שלישי) חוליות מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפרוסים במרחב. התקיפות בוצעו בשני אירועים נפרדים, כאשר בשניהם זוהו מחבלים שפעלו בסמוך לכוחותינו באופן שסיכן את החיילים.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע הראשון תקף חיל האוויר מוקדם יותר היום חוליית מחבלים חמושים שפעלו בצפון הרצועה, בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב. המחבלים זוהו בזמן אמת והיוו איום ישיר על החיילים הפועלים באזור.

חמישה מחבלים התקרבו לכוחות

באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת 'המחץ' (14) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו אתמול (שני) חמישה מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב ופעלו בסמוך לכוחות, באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות עקבו אחר תנועות המחבלים והעבירו את המידע לחיל האוויר לביצוע התקיפה.

בשני האירועים, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים במטרה להסיר את האיום. מרבית המחבלים חוסלו, וזוהו פגיעות נוספות. התקיפות מצטרפות לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים להסרת איומים על כוחותינו ברצועה, כפי שדיווחנו בכיכר השבת על חיסול מפקד נוח'בה שפשט למסיבת נובה.

צעדים לצמצום פגיעה באזרחים

דובר צה"ל ציין כי טרם התקיפות ננקטו צעדים מדויקים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. הפעילות מתבצעת במקביל לפעולות נרחבות שמבצע צה"ל בזירות נוספות, כאשר הכוחות ממשיכים לסכל תשתיות טרור ולמנוע איומים על אזרחי ישראל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. במהלך השבוע האחרון חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש ברצועה, כחלק מהמאמץ המתמשך להגן על כוחותינו ועל אזרחי ישראל.