צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי בצפון עזה

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול (שלישי) חוליות מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, לאחר שזוהו פועלים בסמוך לכוחותינו באופן שהיווה איום מיידי על החיילים הפרוסים במרחב.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע הראשון זיהו הכוחות חוליית מחבלים חמושים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בצפון הרצועה. המחבלים הותקפו במטרה להסיר את האיום שהיוו על הלוחמים הפועלים במרחב הקו הצהוב.

חמישה מחבלים התקרבו לכוחות

באירוע נוסף שהתרחש אתמול, כוחות צוות הקרב של חטיבת 'המחץ' (14) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את אחד המחבלים. לאחר מכן, בעת ניסיון בריחה מהמקום, חוסל מחבל נוסף. התקיפות מצטרפות לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים להסרת איומים על כוחותינו ברצועה, כפי שדיווחנו בכיכר השבת על חיסול מפקד נוח'בה שפשט למסיבת נובה.

צעדים למניעת פגיעה באזרחים

טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

כזכור, רק לפני מספר ימים חיסל צה"ל את אחמד אבו חצ'ירה, מפקד יחידת הקשר של חמאס במרחב העיר עזה, שתכנן מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחותינו. במקביל חוסלו שני מפקדים ביחידת הייצור של הארגון שפעלו לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס.

הפעילות המבצעית ברצועה נמשכת במסגרת המאמץ לסיכול ניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ולהסרת איומים על כוחות צה"ל הפועלים במרחב.