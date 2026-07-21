צה"ל ושב"כ חיסלו במהלך סוף השבוע את אחד ממבצעי הטבח המרכזיים ב-7 באוקטובר: אדהם אבראהים שעבאן נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בארגון הטרור חמאס. המחבל, שפיקד והכווין את הפשיטה לשטח ישראל מחטיבת עזה, חוסל בתקיפה מדויקת במרחב העיר עזה.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, נסמאן שימש בשנים האחרונות כמפקד גדוד נוח'בה ומילא תפקיד מרכזי בתכנון ובביצוע הפשיטה הרצחנית. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק פעיל בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס, ביניהם רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן.

קריירת טרור ארוכה

נסמאן מילא במהלך השנים שורה של תפקידים בכירים בארגון הטרור חמאס. הוא שימש כקצין המודיעין של חטיבת העיר עזה וכמפקד גדוד שאטי, והיה אחראי לביצוע מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. במסגרת תפקידו, הוא היה מעורב בתכנון פעולות טרור ובהכוונת מחבלים לביצוע פיגועים.

בתקופה האחרונה, למרות הסכם הפסקת האש, ניסה נסמאן להכשיר ולאמן את מחבלי חטיבת העיר עזה וקידם ייצור וחלוקה של אמצעי לחימה לגדודי החטיבה. פעילות זו נועדה לשקם את ארגון הטרור חמאס ולהכינו לפעילות עתידית נגד ישראל, תוך הפרה בוטה של ההסכמות שהושגו.

המשך הפעילות בעזה

דובר צה"ל הבהיר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, ופועלים להסרת כל איום מיידי על מדינת ישראל. החיסול מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של צה"ל ושב"כ לפגוע בדרג הבכיר של ארגון הטרור חמאס ולמנוע את שיקומו.

יצוין כי בימים האחרונים מתגברת הפעילות הישראלית נגד תשתיות חמאס ברצועת עזה, במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשבת החטופים. חיסולו של נסמאן, שהיה מעורב ישירות בהחזקת חטופים ישראלים, מהווה מכה משמעותית ליכולת הארגון לשמר את תשתיותיו ולהמשיך בפעילותו הטרוריסטית.