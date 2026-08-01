כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה (שישי-שבת) מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר שבדרום לבנון, באזור הביטחוני בו פועלים כוחות הצבא. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים וחיסלו אותם במטרה להסיר את האיום הממשי על הלוחמים.

כתוצאה מההיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני. הקצין פונה במהירות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו. צה"ל מסר כי הוא ממשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. פעילות מבצעית מתמשכת בדרום לבנון ההיתקלות הלילה מצטרפת לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כפי שדווח בכיכר השבת, כוחות אוגדה 91 ממשיכים במאמץ מרוכז לאיתור והשמדת אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרו במרחב. חמאס מאבד שליטה: נחשף לוח הזמנים ומתווה טראמפ לניהול הרצועה יוני גבאי ודניאל הרץ | 31.07.26 איום איראני על ישראל: "סביר שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים" דוד הכהן | 20:34 במסגרת הפעילות המבצעית האינטנסיבית בימים האחרונים, אותרו עשרות אמצעי לחימה שהוסתרו באזור. לוחמי חטיבות 401, 4 ו-300 פעלו בשטח ואיתרו מגוון רחב של כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט מסוג RPG, מטענים, רימונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף. הממצאים מעידים על היקף הנשק שהצטבר בידי ארגון הטרור לאורך השנים במרחב.

אמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דובר צה"ל )

רקע: הפרות הפסקת האש והתגובה הישראלית

ההיתקלות מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. כפי שדיווחנו, בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, השמיד צה"ל בסוף השבוע את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון, תשתית תת-קרקעית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של ארגון הטרור חיזבאללה ליישובי הגליל.

הפעולה העוצמתית בוצעה בעקבות הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר שוגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון. בהודעה משותפת לראש הממשלה ושר הביטחון נמסר אז כי "מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד".

צה"ל הבהיר כי יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. הפעילות המבצעית נמשכת במרחב הביטחוני, כאשר הכוחות ממשיכים לסרוק שטחים נוספים לאיתור אמצעי לחימה שהוסתרו על ידי ארגון הטרור.