צפו ברגע החיסול - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:06 צפו ברגע החיסול ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל ושב"כ תקפו השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור גא"פ וחמאס, שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים חוסלו בתקיפות מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.