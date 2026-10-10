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צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד פלוגה שהשתתף בטבח שמחת תורה | צפו ברגע החיסול

מחמד אבו שלוף חוסל בחאן יונס • מחבל נוח'בה נוסף חוסל במרחב | "קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש" (צבא וביטחון)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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צפו ברגע החיסול
צפו ברגע החיסול (צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ תקפו השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור גא"פ ו, שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים חוסלו בתקיפות מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.

מוקדם יותר השבוע (יום רביעי) תקף צה"ל במרחב חאן יונס וחיסל את מחמד אבו שלוף, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר לפני שלוש שנים.

אתמול (יום שישי) תקף צה"ל שוב במרחב חאן יונס וחיסל את מוסא עאטף מוסה אבו דאן, מחבל נוח'בה בארגון הטרור חמאס.

בצה"ל הדגישו כי בעת האחרונה קידמו שני המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

"טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.
צה"לחמאסעזה

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