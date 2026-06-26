צפו: צה"ל חיסל 7 מחבלי חיזבאללה שהעבירו נשק בדרום לבנון

חיל האוויר בהכוונת כוחות יחידת אגוז תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שישי) שבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התקיפה המדויקת בוצעה לאחר שהמחבלים זוהו מעבירים נשק לתוך מבנה שימש כעמדת לחימה ותצפית.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה במרחב אל-מנזלה שבדרום לבנון. המבנה שימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צה"ל, ומתוכו פעלו המחבלים לצרכים צבאיים תוך שהם נערכים לפגיעה בכוחותינו.

פעילות המחבלים בעמדה, לצד הימצאות אמצעי הלחימה בתוכה, היוו איום ממשי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בעקבות זיהוי האיום, הופנה חיל האוויר לתקיפה מדויקת שהביאה לחיסול שבעת המחבלים והשמדת אמצעי הלחימה.

התקיפה מגיעה על רקע פעילות מבצעית נמשכת של צה"ל בדרום לבנון להסרת איומים על מדינת ישראל. במהלך השבוע האחרון ביצעו חיל האוויר והכוחות הקרקעיים שש תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות הפועלים בשטח, כפי שדיווחנו.

רקע מתוח בגזרה הצפונית

התקיפה מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת בגזרה הצפונית ואיומים חוזרים ונשנים מצד ארגון הטרור חיזבאללה. מזכ"ל הארגון נעים קאסם שיגר השבוע איומים חריפים כלפי ישראל בנאום לציון יום העשורא השיעי, בו הוא דרש מישראל לסגת מלבנון באופן מיידי.

גם מפקד כוח קודס האיראני איסמעיל קאאני מרבה לאחרונה לשגר איומים כלפי ישראל, כאשר שר הביטחון ישראל כ"ץ השיב לו בחריפות בציוץ בפרסית: "נראה שתדמית המשת"פ התאימה לו בהרבה, מחליפת האיומים המגוחכת הזאת".

מדובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים". כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני תוך שמירה על חופש הפעולה להגן על עצמם מפני איומים מיידיים.