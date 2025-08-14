צה״ל נערך לשלב חדש ומשמעותי בלחימה: הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר אישר אתמול (רביעי) את "הרעיון המרכזי" למבצע לכיבוש העיר עזה, בהתאם להחלטת הקבינט המדיני־ביטחוני.

לפי דיווח באתר Yent בימים הקרובים יתקיימו דיונים נוספים שימשכו גם לשבוע הבא, במטרה לגבש את פרטי המבצע.

לפי ההערכות הראשוניות, המהלך ידרוש גיוס חריג בהיקפו – בין 80 ל־100 אלף אנשי מילואים בצווי 8.

בשלב הבא ייכנסו בכירי צה״ל לעומק התכנון: שיטות התמרון, חלוקת הכוחות ואישור התוכניות בקבינט. הגיוס הסופי ומספרי הכוחות יקבעו בהמשך, אך בצבא צופים שהפעולה בעזה ובצפון הרצועה – מול הבניינים רבי הקומות במערב העיר וחוליות הגרילה של חמאס – תימשך עמוק אל תוך שנת 2026.

האישור של זמיר הגיע יומיים לפני המועד שתוכנן, לאחר דיון עם פורום מטכ״ל, נציגי שב״כ ומפקדים בכירים. בצה״ל ציינו כי הוצגו עדכונים על המערכה עד כה, כולל התקפה שכבר מתבצעת בשכונת זייתון. "הרמטכ״ל הדגיש את חשיבות הכשירות, המוכנות לגיוס מילואים ומתן מרווח נשימה לפני המשימות הבאות", נמסר.

עוד בתחילת השבוע הבהירו גורמי צה״ל כי המהלך לא יתבצע ללא גיוס מילואים. "השאלה היא לא אם נגייס – אלא כמה", אמרו, תוך התחשבות גם בזירות נוספות כמו יהודה ושומרון ובתקופות רגישות של החגים והמסיק.

בדיון הקבינט האחרון הזהיר הרמטכ״ל מהשלכות כיבוש הרצועה – פגיעה בחטופים ושחיקה בכוחות – והציע חלופה של כיתור. למרות זאת, הקבינט דחה את הצעתו. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי לאור קריסת המגעים עם חמאס וסירובו לשחרר חטופים, "יש לפעול בעוצמה" בעזה.

בתוך כך, מקור מצרי מסר לעיתון "אלערבי אלג'דיד" כי קהיר מפעילה לחץ על סעודיה לפנות לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בדרישה להפעיל לחץ על ישראל לאשר הצעה כוללת – שבמרכזה שחרור כל החטופים הישראלים והפסקת המלחמה ברצועת עזה.

המתווה שהוצג כולל מינוי "ועדת הסיוע החברתית" ואיש העסקים סמיר אלחליילה לניהול הרצועה באופן זמני, תוך הסתייעות בכוחות ערביים במשימות ביטחוניות ומנהליות, כהכנה לשיקום עזה.

לפי המקור, מצרים פנתה לישראל בבקשה לשלוח משלחת לקהיר לצורך שיחות הכנה, אך טרם קיבלה מענה רשמי. קהיר אף העבירה לישראל מסר ברור המתנגד לכל יוזמה לעקירת או גירוש פלסטינים מהרצועה לשטח סיני.