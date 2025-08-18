ברקע אישור התכניות המבצעיות לכיבוש רצועת עזה, הרמטכ"ל איל זמיר התייחס בימים האחרונים לפעילות הצפויה ופירט בקווים כללים את המהלכים הצפויים.

לפי הדיווח הבוקר (שני) ב-N12, זמיר אמר כי ייעשה ניסיון במערכה הקרובה למזער ככל האפשר את השימוש בכוחות מילואים.

לדבריו, הפינוי הצפוי של האוכלוסייה מהעיר עזה - צעד שצפוי להתחיל על ידי צה"ל לפי הדיווחים בעוד כשבועיים לקראת תחילת המבצע - יימשך מעט פחות מחודשיים.

"אנו נערכים למורכבות בהנעת התושבים", אמר הרמטכ"ל לפי הדיווח בחדשות 12. "לכן מתכוננים עם מגוון כלים לגרום להם לעזוב את העיר לשטחים הומניטריים. לאחר מכן יבוצעו שלבים של כיתור, כניסה וכיבוש העיר עזה".

כזכור, הלילה בין ראשון לשני אישר זמיר את התכניות של צה"ל לכיבוש הרצועה, ברקע אי התקדמות המשא ומתן לשחרור חטופים. בקרוב צפוי שר הביטחון לאשר את התכניות.

אמש דווח בעיתון "א-שרק אל-אווסט" מפי מקורות מחמאס כי ארגוני הטרור הפלסטינים בוחנים תוכנית לפיה יועברו חטופים לעיר עזה - כדי להפעיל לחץ על ישראל ולקשור בין גורל החטופים החיים לבין החלטת ממשלת ישראל לכבוש את הרצועה.

לטענת המקורות, מתחילת המלחמה ארגוני הטרור "שמרו על חיי החטופים" ככל שאפשר על מנת לשחררם בתמורה לאסירים פלסטינים ובתמורה להפסקת המלחמה. אולם בשל ההתפתחויות, עשויה להתקבל החלטה חדשה שתעביר מסר ברור לפיו חיי הפלסטינים ורכושם תלוי בחיי החטופים, כך לדברי מקורות אלו.

אחד המקורות הסביר זאת לעיתון: "אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים לנוכח המשך הפשעים הישראלים הללו נגד העם שלנו ולנוכח הניסיון לגרש אותם שוב מאזורי מגוריהם בכדי להשתלט על העיר עזה וצפונה ובכדי לכפות מציאות חדשה על עתידם".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר ברצועת עזה ואמר כי "בקרוב נצא לשלב הבא של מבצע 'מרכבות גדעון', במסגרתו נמשיך להעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה עד להכרעתו".

הרמטכ"ל אמר שהמבצע "עמד ביעדיו, חמאס לא מחזיק כיום באותן יכולות שהיו לו לפני המבצע, פגענו בו קשות. על צה"ל מוטלת החובה המוסרית להחזיר את החטופים הביתה, חיים וחללים כאחד".