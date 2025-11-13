הרמטכ"ל זמיר יתערב? סא"ל א' מי ששימש כקצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח השבעה לאקטובר - ומי שהתעלם לא פעם מהאפשרות שחמאס יפרוץ לישראל - הוחזר שוב לתפקיד באמ"ן, כך פורסם הבוקר (חמישי) בגל"צ.

על פי הפרסום של העיתונאי דורון קדוש, למרות התחקירים הרבים נגד סא"ל א' - שהעלו כי הייתה לו מעורבות אישית במחדל האדיר בטבח שמחת תורה, האחרון הוחזר לתפקיד בצה"ל - דרך הדלת האחורית והוא משמש כראש תחום במפקדת קצין המודיעין הראשי.

גורמים המעורים בפרטים הטיחו בקצין: ״הוא לא מסכים ללכת הביתה, הרבה אנשים ניסו להראות לו את הדרך החוצה והוא לא מסכים, הוא רוצה להישאר בצבא״.

בדובר צה״ל אישרו את הפרטים, אך סירבו להתייחס לתוכן המקרה.

אמש דיווחנו כי בישראל טוענים כי חמאס יודע היכן נמצאים ארבעת החטופים החללים שעדיין נותרו בשבי ברצועת עזה, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאית גילי כהן, בכירים ישראלים מדגישים כי גם כיום ארגון הטרור חמאס מחזיק במידע מדויק על החטופים החללים בעזה, וכי המידע קיים אצל חמאס גם בנוגע לחטופים השוהיים בידיי הגי'האד האסלמי.

בנוסף פורסם כי המבצע שמבצעים אנשי חמאס לחיפוש החללים ברצועת עזה יחד עם אנשי הצלב האדום - ימשך גם במהלך הימים הקרובים.

בימים האחרונים דווח כי חמאס ממשיך לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי לממן את מנגנוני השלטון והלחימה שלו, גם בזמן שתושבי עזה נאבקים לשרוד ברצועה.