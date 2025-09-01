תיעודים מעזה נחשפים: לוחמים עוברים מבית לבית - בין הסמטאות

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בחאן יונס ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בפיקוד אוגדה 36 בצה"ל, פעלו בשלושה חודשים האחרונים בדרום חאן יונס שבדרום רצועת עזה - על מנת להרחיב ולבסס את השליטה המבצעית במרחב, לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.

דובר צה"ל עדכן היום (שני) כי במסגרת הפעילות חוסלו עשרות מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים ובשיתוף פעולה עם חיל האוויר. חלק מן המחבלים שחוסלו על-ידי הכוחות לקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, שבו פשטו על יישובי עוטף עזה וטבחו בלמעלה מאלף אזרחים. בנוסף, כך עדכן דו"צ, הכוחות בשיתוף לוחמי יהל״ם השמידו כ-8 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים במרחב. לוחמי כפיר השמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ואמצעי לחימה רבים שאותרו במרחב ופעלו למיסוד ציר 'מגן עוז', שמפריד בין מזרח למערב חאן יונס. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בכל משימה אליה יידרשו על מנת לבסס את השליטה המבצעית במרחב, לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור", נמסר מדובר צה"ל.

חלק מהאמל"ח שאותר ( צילום: דובר צה"ל )

בתוך כך, אתמול דווח העיתונאי ינון שלום יתח בערוץ i24 כי בקרוב יחלו עבודות להסרת חומות הבטון הגבוהות שהוקמו בסמוך לנחל עוז, לאחר ששימשו בשנים האחרונות כמגן מפני ירי נ"ט מכיוון רצועת עזה. בהמשך צפוי צה"ל להסיר חומות דומות גם במוקדים נוספים לאורך הגבול.

המהלך מתאפשר בעקבות השליטה האסטרטגית שהשיג צה"ל ברכס ה־70, הידוע גם בשם "עלי מונטאר" – נקודת גובה ששלטה על יישובי צפון העוטף. במשך שנים ניצל חמאס את הרכס כעמדת תצפית וכבסיס לירי נ"ט וטילים מדויקים לעבר יישובי הגבול.

כיבוש הרכס והרס התשתיות הצבאיות שנבנו בו שינו את מאזן הכוחות באזור: שלילת יתרון הגובה מידי האויב, צמצום דרמטי של יכולת הירי הישיר על היישובים, ומתן שליטה תצפיתית לישראל על שטח נרחב בצפון הרצועה.

במערכת הביטחון מגדירים את המהלך כנקודת מפנה ביטחונית, שפותחת פתח לשינוי המציאות בשטח ולהפחתת האיומים המיידיים על היישובים בגבול.

מקורות ביטחוניים שצוטטו בערוץ I24 מסרו כי "ההימצאות של צה"ל במרחב והיקף ההשמדה של התשתיות על רכס ה-70 כל כך גדול, כך שגם מחבל שינסה - לא יצליח". לדבריהם, "ניתן להגיד שהאיום הוסר".