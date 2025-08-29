כיכר השבת
יפתחו בחקירה

צה"ל פרסם התנצלות נדירה בפני צבא לבנון: "התקיפה לא כוונה לחיילים"

דובר צה״ל בערבית הביע צער לאחר הדיווח על פגיעת חיילי צבא לבנון, הבהיר שהתקיפה כוונה לתשתיות חיזבאללה בלבד | נבחנת האפשרות שהפיצוץ נגרם מתחמושת ישראלית שלא התפוצצה (חדשות)

דובר צה״ל בערבית, אל״ם אביחי אדרעי, הביע הבוקר צער בפני צבא לאחר שבלבנון דווח על שני הרוגים ושני פצועים מקרב חיילי הצבא הלבנוני בעקבות פיצוץ סמוך לשרידי כטב״ם ישראלי באזור א־נאקורה.

לדבריו, צה״ל תקף אתמול כלי הנדסי שפעל לשיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה בניגוד להבנות בין ישראל ללבנון, ובמהלך התקיפה אירעה תקלה שבגינה התחמושת לא התפוצצה ונפלה לקרקע.

בצד הלבנוני נמסר כי כאשר כוח של צבא לבנון ניגש לשרידים, אירע הפיצוץ שבו נהרגו קצין וחייל ונפצעו שניים נוספים.

בהודעתו הדגיש אדרעי כי התקיפה כוונה לתשתיות טרור של חיזבאללה בלבד וכי צה״ל לא תקף חיילים לבנונים. עוד נמסר כי נפתחה בדיקה לבחינת האפשרות שהפיצוץ המאוחר נגרם מאמל״ח ישראלי שלא התפוצץ בזמן התקיפה.

במקביל, בעיתון המזוהה עם חיזבאללה צוטטו מקורות שטענו כי מפקד צבא לבנון “מזועזע מהלחץ שמפעילה ארה״ב” ואף הזהיר כי יתפטר “אם יישפך דם”; עוד נטען כי הנשיא עשוי להקפיא את התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר