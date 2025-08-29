דובר צה״ל בערבית, אל״ם אביחי אדרעי, הביע הבוקר צער בפני צבא לבנון לאחר שבלבנון דווח על שני הרוגים ושני פצועים מקרב חיילי הצבא הלבנוני בעקבות פיצוץ סמוך לשרידי כטב״ם ישראלי באזור א־נאקורה.

לדבריו, צה״ל תקף אתמול כלי הנדסי שפעל לשיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה בניגוד להבנות בין ישראל ללבנון, ובמהלך התקיפה אירעה תקלה שבגינה התחמושת לא התפוצצה ונפלה לקרקע.

בצד הלבנוני נמסר כי כאשר כוח של צבא לבנון ניגש לשרידים, אירע הפיצוץ שבו נהרגו קצין וחייל ונפצעו שניים נוספים.

בהודעתו הדגיש אדרעי כי התקיפה כוונה לתשתיות טרור של חיזבאללה בלבד וכי צה״ל לא תקף חיילים לבנונים. עוד נמסר כי נפתחה בדיקה לבחינת האפשרות שהפיצוץ המאוחר נגרם מאמל״ח ישראלי שלא התפוצץ בזמן התקיפה.

במקביל, בעיתון המזוהה עם חיזבאללה צוטטו מקורות שטענו כי מפקד צבא לבנון “מזועזע מהלחץ שמפעילה ארה״ב” ואף הזהיר כי יתפטר “אם יישפך דם”; עוד נטען כי הנשיא עשוי להקפיא את התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו.