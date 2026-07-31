גל מעצרים חסר תקדים ביו"ש: מעל 200 מבוקשים נלכדו ברשת

מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

שבוע מטלטל ודרמטי חלף על יהודה ושומרון, כאשר כוחות צה"ל יצאו למסע סיכול נרחב שגבה מחיר כבד מתשתיות הטרור. במסגרת הפעילות המבצעית האינטנסיבית, נעצרו למעלה ממאתיים מבוקשים, נתפסו אמצעי לחימה רבים, הוחרמו כספי טרור, והושלמו מיפוי ואיטום של בתי מחבלים לקראת הריסתם המידית בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

הפעילות המבצעית, שהתפרשה על פני עשרות מוקדים ברחבי השטח, משקפת את הנחישות המתמשכת של מערכת הביטחון לסכל כל איום טרור ולפרק רשתות עוינות טרם הן מצליחות לממש את תכניותיהן הרצחניות. כוחות צה"ל, השב"כ והמשטרה פעלו במשולב במהלך השבוע, תוך שהם מכוונים למוקדי הטרור המרכזיים ומסירים איומים מיידיים.

פעילות צה"ל ביו"ש ( צילום: צה"ל )

מעל 200 מבוקשים בידי כוחות הביטחון חוסל בעזה: המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח שמחת תורה כיכר השבת | 13:49 עיקר הפעילות המבצעית התמקד במעצרים ממוקדים של חשודים ומבוקשים בדרגות שונות. על פי הנתונים שנמסרו, למעלה ממאתיים חשודים נעצרו במהלך השבוע, בהם מסיתים מרכזיים, פעילי חמאס, סוחרי אמל"ח ומבוקש מרכזי שנודע כי תכנן לבצע פיגוע רצחני בטווח הזמן המיידי. המעצרים בוצעו במסגרת פשיטות ממוקדות על בתים ומוקדי פעילות טרור, כאשר כוחות הביטחון פעלו על בסיס מידע מודיעיני מדויק. חלק מהמעצרים בוצעו לאחר סריקות נרחבות בכפרים שזוהו כמוקדי פעילות טרור מוגברת, ובהם נתפסו גם אמצעי לחימה ומסמכים מפלילים. כזכור, בעקבות הפיגוע הקטלני בחוות גלעד שבו נרצח בניהו מלט הי"ד, הכריז צה"ל על עוצר יציאות ברחבי השומרון והחל בהיערכות לפעילות מבצעית נרחבת. הפעילות כללה עיבוי כוחות ברחבי השומרון וסריקות אינטנסיביות לאיתור המעורבים בפיגוע.

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

תפיסת אמצעי לחימה וכספי טרור

במקביל למעצרים, החרימו כוחות הביטחון עשרות פריטים לייצור מטענים, רובי ציד, נשקי איירסופט, אקדחים, רחפנים מתקדמים ועשרות אלפי שקלים במזומן שיועדו ישירות להנעת פעילות טרור. התפיסות בוצעו במהלך חיפושים בבתים ובמוקדי פעילות חשודים, כאשר חלק מהנשק נמצא מוסתר במחבואים מתוחכמים.

בנוסף, איתרו והשמידו כוחות צה"ל חמישה מטעני חבלה שהיו מוכנים להפעלה מיידית. המטענים זוהו במהלך סריקות שגרתיות בצירי תנועה מרכזיים, והושמדו במקום על ידי מומחי חבלה. גורמי ביטחון הדגישו כי המטענים היו מיועדים לפגוע בכוחות הביטחון ובאזרחים ישראלים.

אירוע דרמטי נוסף התרחש במרחב סוסיא, כאשר פלסטינים התנפלו על חייל בחופשה שרעה צאן, תקפו אותו באבנים, פצעו אותו באורח בינוני בראשו, שדדו את נשקו הצבאי ונמלטו. כוחות צה"ל שהוזנקו לזירה פתחו בסריקות מקיפות, שבסופן אותר הנשק החטוף.

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )

הכנה להריסת בתי מחבלים

במסגרת פעולות הענישה וההרתעה, השלימו כוחות צה"ל מיפוי ואיטום של בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בסוף השבוע שעבר, לקראת הריסתם המלאה. הפעולה מהווה חלק ממדיניות ההרתעה של מערכת הביטחון, שנועדה להעביר מסר ברור לכל מי שמתכנן לפגוע באזרחי ישראל.

גורמי ביטחון הבהירו כי ההריסות יבוצעו בהתאם להנחיות הדרג המדיני, ומהוות כלי מרכזי בארגז הכלים של מערכת הביטחון להרתעת טרור. המיפוי והאיטום בוצעו בשיתוף פעולה הדוק בין כוחות צה"ל, השב"כ והמשטרה, תוך הקפדה על נהלים משפטיים ומבצעיים.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת גם בכפר בית פוריק ובכפר טובאס, שם החלה פעילות מבצעית נרחבת כבר בתחילת השבוע. הפעילות כוללת חיפושים אחר אמצעי לחימה, מעצרי מבוקשים ותיחקור חשודים במעורבות בפעילות טרור.

מערכת הביטחון מדגישה כי הפעילות המבצעית תימשך בנחישות מלאה, וכי כל איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל יוסר באופן מיידי. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך שמירה על ביטחון התושבים והכוחות הפועלים בשטח.

מבצע מעצרים ביו"ש ( צילום: צה"ל )