פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה נמשכת במוקד המנהרות ובחיסול כל איום מיידי. מרכז הכובד המבצעי היום נרשם במזרח רפיח, בהמשך לאירוע חשיפת המחבלים שיצאו אתמול מתשתיות הטרור התת-קרקעיות.

המצוד ברפיח: 5 מחבלים חוסלו בסריקות

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל, הפועלים במרחב רפיח, ביצעו סריקות אינטנסיביות במטרה לאתר מחבלים שנמלטו אתמול מתוך תוואי המנהרות.

הגל הראשון: מוקדם יותר היום, במהלך סריקות, זיהה הכוח שלושה מחבלים שניסו להסתתר במרחב. הלוחמים ירו לעברם וחיסלו את כל השלושה.

הגל השני: זמן קצר לאחר מכן, זיהה הכוח בסריקות נוספות שני מחבלים נוספים, שככל הנראה גם הם יצאו מהתוואי התת-קרקעי במזרח רפיח. הכוח ירה וחיסל גם אותם.

עם חיסול זה, מספר המחבלים שחוסלו היום רק במרחב רפיח עולה לחמישה. צה"ל מתמקד בהשלמת המשימה של השמדת התשתיות ובמניעת אפשרות למחבלים לברוח או להתארגן מחדש.

צפון הרצועה: סיכול איום מיידי

במקביל לפעילות ברפיח, נרשמו שני אירועי סיכול בצפון הרצועה:

כוחות צה"ל זיהו ארבעה מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו באופן שהיווה איום מיידי על הלוחמים הפרוסים בשטח.

הכוחות, בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, הפעילו אש לעבר המטרה.

במהלך התקרית, חוסלו שניים מהמחבלים, והאיום הוסר.

בעזה מדווחים על 15 הרוגים במהלך התקיפות ברצועה

גבול הצפון: תקיפת צה"ל בדרום לבנון

במקביל לפעילות ברצועה, צה"ל המשיך בפעילותו המבצעית גם בגבול הצפון:

צה"ל תקף מטרות טרור בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ המתמשך נגד התבססות ארגוני הטרור בגזרה.

הדרג המדיני: פגישה בבית הלבן

בזירה המדינית, דווח כי התקיימה פגישה בבית הלבן, ככל הנראה במסגרת המאמצים הדיפלומטיים לניהול המשבר האזורי.