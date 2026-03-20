צה״ל מעדכן כי מתחילת המערכה בלבנון הותקפו יותר מ-2,000 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, במסגרת פעילות משולבת של הגנה והתקפה.

לפי הודעת דובר צה״ל, כוחות אוגדה 91, אוגדה 146 ואוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, הכוללת פשיטות יזומות נגד תשתיות טרור. במהלך הפעילות הושמדו כ-120 מפקדות של חיזבאללה, למעלה מ-100 מחסני אמל״ח וכ-130 משגרי טילים.

עוד נמסר כי עד כה חוסלו יותר מ-570 מחבלים, בהם כ-220 לוחמי יחידת “כוח רדואן”, כ-150 פעילי תמיכה מבצעית, וכן שורת מפקדים בכירים – בהם שניים בדרגה המקבילה לאלוף, ארבעה בדרגת תת-אלוף, שמונה בדרגת אלוף-משנה ו-22 בדרג מפקדי גדוד.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

