שוב - הותר לפרסום

מחיר דמים: סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש נפל בקרב בצפון עזה  

דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסם את שמו של סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש (21), לוחם הנח"ל מבאר שבע, שנפל אתמול בצפון רצועת עזה מירי צלף| מניין הנופלים מפרוץ המלחמה עומד על 912 (צבא)

סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש הי"ד (צילום: אתר צה"ל)

מודיע הבוקר (חמישי) על נפילתו של לוחם נוסף בקרבות ב: סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש, בן 21, תושב באר שבע ולוחם בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

האירוע הטרגי התרחש אתמול, סמוך לשעה 18:00, במהלך פעילות של אוגדה 162. לוחמי גדוד הנח"ל הותקפו בירי, ככל הנראה של צלף, ודמלאש נפצע אנושות. הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו במקום.

הרמטכ״ל בדרום העיר עזה: “פועלים עם כוחות גדולים ותוקפים בעוצמה ובדיוק" (צילום: דובר צה"ל)
שחר נתנאל בוזגלו (צילום: אתר צה"ל)

מפקד הפלוגה שחר נתנאל בוזגלו נהרג בראש השנה

נפילתו מצטרפת לנפילתו של רס"ן שחר נתנאל בוזגלו (27) ממגדל העמק, עליה התיר צה"ל לפרסם במהלך ראש השנה. בוזגלו, מפקד פלוגה בגדוד 77 של חטיבת השריון 7, נהרג מפגיעת רקטת RPG בטנק שלו בדרום העיר עזה.

התקרית שבה נפל רס"ן בוזגלו התרחשה בערב ראש השנה, יום שני בבוקר, כאשר צוות הקרב שלו פעל תחת חטיבת גולני, כחלק מכניסת כוחות מאוגדה 36 לאזור הדרומי של העיר. מחבלים ארבו לכוחות וירו רקטת RPG לעבר הטנק שלו. הקצין נפצע אנושות ומותו נקבע בהמשך בבית החולים "סורוקה" בבאר שבע.

מניין הנופלים הכולל של צה"ל מפרוץ המלחמה הגיע ל-912.

