מחיר דמים: סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש נפל בקרב בצפון עזה  

צה"ל מודיע הבוקר (חמישי) על נפילתו של לוחם נוסף בקרבות ברצועת עזה: סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש, בן 21, תושב באר שבע ולוחם בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
האירוע הטרגי התרחש אתמול, סמוך לשעה 18:00, במהלך פעילות של אוגדה 162. לוחמי גדוד הנח"ל הותקפו בירי, ככל הנראה של צלף, ודמלאש נפצע אנושות. הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו במקום.
מפקד הפלוגה שחר נתנאל בוזגלו נהרג בראש השנה
נפילתו מצטרפת לנפילתו של רס"ן שחר נתנאל בוזגלו (27) ממגדל העמק, עליה התיר צה"ל לפרסם במהלך ראש השנה. בוזגלו, מפקד פלוגה בגדוד 77 של חטיבת השריון 7, נהרג מפגיעת רקטת RPG בטנק שלו בדרום העיר עזה.
התקרית שבה נפל רס"ן בוזגלו התרחשה בערב ראש השנה, יום שני בבוקר, כאשר צוות הקרב שלו פעל תחת חטיבת גולני, כחלק מכניסת כוחות מאוגדה 36 לאזור הדרומי של העיר. מחבלים ארבו לכוחות וירו רקטת RPG לעבר הטנק שלו. הקצין נפצע אנושות ומותו נקבע בהמשך בבית החולים "סורוקה" בבאר שבע.
מניין הנופלים הכולל של צה"ל מפרוץ המלחמה הגיע ל-912.
0 תגובות