מחיר דמים: סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש נפל בקרב בצפון עזה  

סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש הי"ד ( צילום: אתר צה"ל )

צה"ל מודיע הבוקר (חמישי) על נפילתו של לוחם נוסף בקרבות ברצועת עזה: סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש, בן 21, תושב באר שבע ולוחם בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

האירוע הטרגי התרחש אתמול, סמוך לשעה 18:00, במהלך פעילות של אוגדה 162. לוחמי גדוד הנח"ל הותקפו בירי, ככל הנראה של צלף, ודמלאש נפצע אנושות. הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו במקום.

הרמטכ״ל בדרום העיר עזה: “פועלים עם כוחות גדולים ותוקפים בעוצמה ובדיוק" ( צילום: דובר צה"ל )

שחר נתנאל בוזגלו ( צילום: אתר צה"ל )