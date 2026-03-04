"המשטר מעורער, לא נעצור": הצהרה חריגה של דובר צה"ל

תא"ל אפי דפרין ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר הערב (רביעי) הצהרה מיוחדת שבה שרטט את תמונת המצב המבצעית בעומק איראן. בדבריו החריגים, דפרין קבע נחרצות כי התקיפות הישראליות המדויקות זעזעו את יציבות השלטון בטהרן.

"המשטר האיראני מעורער", הדגיש הדובר בנימה נחושה, "פגענו בו קשות ואין לנו כוונה לעצור. אנחנו מסירים ברגעים אלו איום קיומי על מדינת ישראל". ההצהרה משקפת את ההערכה בצה"ל כי המהלך המבצעי הנוכחי משיג את יעדיו האסטרטגיים.

בתשובה לשאלות עיתונאים, התייחס דפרין לחשש מירי משולב של חזבאללה ואיראן. "אין מידע מודיעיני שחיזבאללה ואיראן תיאמו את הירי המשולב היום", ציין. על פי ההערכה הביטחונית, הלחץ המסיבי המופעל על טהראן משבש את מערכי הפיקוד והשליטה של ציר הרשע, ומקשה עליהם לייצר פעולה מסונכרנת מול העוצמה הישראלית. מסתורי: איך בוצע חיסול הבכיר האיראני שניסה להתנקש בטראמפ? דוד הכהן | 20:48 לוחמים פועלים קרקעית באיראן? "מבצעים משימות שיכולות להצית את הדמיון" דניאל הרץ | 19:45 כידוע, צה"ל פועל בימים אלו במסגרת מבצע שאגת הארי בעומק איראן ובלבנון. במהלך הלילה האחרון השלים חיל האוויר גל תקיפות נרחב נגד תשתיות משטר הטרור האיראני, כאשר בין המטרות שהותקפו - מתחם ששימש לאחסון ושיגור טילים בליסטיים מסוג 'קאדר' באיספהאן.

המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' - צילום: דובר צה"ל המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25 המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' ( צילום: דובר צה"ל )

הצהרת דובר צה"ל הבהירה כי המבצע הנוכחי אינו אירוע נקודתי, אלא מהלך אסטרטגי רחב היקף הכולל גם את הגזרה הצפונית. דפרין שלח מסר חד ללבנון: "נמשיך להתעקש שחיזבאללה יתפרק מנשקו". בצה"ל מציינים כי השמדת היכולות האיראניות נמשכת במלוא המרץ, תוך ניצול המבוכה בצמרת המשטר.

במקביל, צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה גם בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות ארגון הטרור חיזבאללה. בתקיפות הושמד מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש הארגון, שנועדו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

( צילום: דובר צה"ל )

"אנחנו פועלים בנחישות בכל הזירות", סיכם תא"ל דפרין את דבריו, "מדינת ישראל לא תאפשר לאיום הגרעיני והטילים להרים ראש שוב". ההצהרה משקפת את הנחישות הישראלית להמשיך במבצע עד להשגת היעדים המלאים.

יצוין כי במהלך היום השלים צה"ל תקיפה נרחבת במיוחד לעבר מתחם צבאי גדול של משטר הטרור במזרח טהרן - מעין "הקריה של טהרן" - הכולל מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית. בתקיפה השתתפו למעלה ממאה מטוסי קרב, והיא כללה פגיעה במטה משמרות המהפכה, מטה המודיעין, מטה הבסיג' ומפקדות נוספות.

מהתיעוד החריג שפרסם המוסד בתחילת מבצע עם כלביא

בהקשר זה, מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר חשף באגרת למשרתי החיל כי "לוחמי היחידות המיוחדות של החיל מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן שיכולות להצית את הדימיון". האמירה המסתורית מעלה את האפשרות לפעילות קרקעית של כוחות מיוחדים על אדמת איראן.

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות במבצע.