"הבחירה בידכם" - המסר החריף של דובר צה"ל בערבית לעם הלבנוני

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם היום (ש') ברשת X מסר בעל משקל רטורי כבד, המופנה ישירות אל העם הלבנוני. המסר, שהגיע על רקע יום העצמאות הלבנוני והמתיחות הגוברת בגבול הצפון, מציב בפני הלבנונים בחירה חדה בין עבר מפואר לעתיד תחת שליטת ארגון הטרור חיזבאללה.

אדרעי פתח את הציוץ בנוסטלגיה: "אם העולם היה שואל מי אתה – הם אמרו שאתה לבנוני", תוך התייחסות לרוח החופש, התרבות והיצירתיות שאפיינה את המדינה בעשורים קודמים. הוא כינה את לבנון של העבר "גן עדן במזרח" ומדינת אמנות, ואף ציטט את הזמר הלבנוני אסי אל חלאני כדי לחזק את הרגש.

הניגוד המצמרר: "זירת סכסוכים ושיעבוד"

מנגד, הציב דובר צה"ל את המציאות העכשווית תחת שליטת חיזבאללה, ארגון הנתמך על ידי איראן:

"כיום, תחת נוכחותו של חיזבאללה, הפכה לבנון לזירת סכסוכים, והיא שייכת לכל מי שמחזיק בנשק ובטרור".

המסר אינו רק ביקורת פנימית, אלא קריאה להתפכחות: לבנון, שהייתה סמל לחירות, הופכת למדינה "משועבדת" ומוקפת.