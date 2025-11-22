כיכר השבת
איזו מדינה אתם רוצים?

"הבחירה בידכם" - המסר החריף של דובר צה"ל בערבית לעם הלבנוני

דובר צה"ל בערבית הזכיר את "ימי הזוהר" של לבנון כ"גן עדן של תרבות ויצירתיות", והשווה אותם למציאות של "זירת סכסוכים" תחת שלטון חיזבאללה | המסר הסתיים בשאלה ישירה: "איזו לבנון אתם רוצים? חופשית... או משועבדת? הבחירה בידכם".

מחבלי חיזבאללה באימון (צילום: חיזבאללה)

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם היום (ש') ברשת X מסר בעל משקל רטורי כבד, המופנה ישירות אל העם הלבנוני. המסר, שהגיע על רקע יום העצמאות הלבנוני והמתיחות הגוברת בגבול הצפון, מציב בפני הלבנונים בחירה חדה בין עבר מפואר לעתיד תחת שליטת ארגון הטרור .

אדרעי פתח את הציוץ בנוסטלגיה: "אם העולם היה שואל מי אתה – הם אמרו שאתה לבנוני", תוך התייחסות לרוח החופש, התרבות והיצירתיות שאפיינה את המדינה בעשורים קודמים. הוא כינה את של העבר "גן עדן במזרח" ומדינת אמנות, ואף ציטט את הזמר הלבנוני אסי אל חלאני כדי לחזק את הרגש.

הניגוד המצמרר: "זירת סכסוכים ושיעבוד"

מנגד, הציב דובר צה"ל את המציאות העכשווית תחת שליטת חיזבאללה, ארגון הנתמך על ידי איראן:

"כיום, תחת נוכחותו של חיזבאללה, הפכה לבנון לזירת סכסוכים, והיא שייכת לכל מי שמחזיק בנשק ובטרור".

המסר אינו רק ביקורת פנימית, אלא קריאה להתפכחות: לבנון, שהייתה סמל לחירות, הופכת למדינה "משועבדת" ומוקפת.

בסיום המסר, הציב אדרעי שאלה ישירה, המעוררת דיון בקרב דעת הקהל הבינלאומית והלבנונית:

"איזו לבנון אתם רוצים? לבנון של אתמול, תוססת, חופשית ויצירתית… או לבנון של היום, נצורה ומשועבדת? הבחירה בידכם."

פנייתו הבלתי אמצעית של דובר צה"ל, תוך שימוש בסמלים תרבותיים, ממחישה את הניסיון של ישראל להבחין בין העם הלבנוני לבין שלטון הטרור של חיזבאללה, ולהדגיש את המחיר שהלבנונים משלמים על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת.

1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

