כיכר השבת
מחסנים, אתרי שיגור ומפקדות

צה"ל תקף יותר מ-15 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

כוחות צה"ל תקפו אתמול יותר מ-15 תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון • בין היעדים: מחסנים, אתרי ייצור אמצעי לחימה ומשגרי רקטות  (צבא וביטחון)

צילום: דובר צה"ל

תקף אתמול (יום ד') יותר מ-15 תשתיות טרור של ארגון במספר מרחבים בדרום , במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת להסרת איומים מעל יישובי הצפון. התקיפות כללו מגוון יעדים אסטרטגיים שהיו בשימוש הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

בין התשתיות שהותקפו: מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור נשק, מפקדות מבצעיות, אתרי שיגור רקטות ומבנים נוספים ששימשו את מחבלי הארגון לצרכים צבאיים. מחבלי חיזבאללה פעלו מהמבנים שהותקפו לקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ונגד אזרחי ישראל.

השמדת משגרי רקטות

באתרי השיגור שהותקפו, הושמדו משגרים שמהם שיגרו מחבלי הארגון רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. התקיפות המדויקות נועדו למנוע את המשך הירי לעבר יישובי הצפון ולהרחיק את האיום מעל האוכלוסייה האזרחית.

כידוע, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לנסות לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל, תוך ניצול תשתיות צבאיות שהוקמו לאורך השנים בדרום לבנון. הפעילות המבצעית של צה"ל מתמקדת בחשיפה והשמדה שיטתית של תשתיות אלו.

צה"לחיזבאללהלבנוןחיל האווירדרום לבנוןרחפן נפץ

