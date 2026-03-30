צה"ל השלים גל תקיפות נוסף: 170 מטרות באיראן הושמדו ב-24 שעות

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים היום (שני) גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במסגרת המטס, שנמשך לאורך 24 שעות, תקף צה"ל כ-170 מטרות של המשטר באמצעות כ-400 חימושים - כך נמסר מדובר צה"ל.

המטס האחרון מהווה המשך להעמקת הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של המשטר האיראני, כאשר הכוחות ממשיכים לפגוע ביכולות הייצור והפיתוח של איראן. הפעילות מתבצעת במקביל לאיומים אמריקאיים מצד הנשיא טראמפ, שהבהיר כי ארה"ב תגיב "בקרוב מאוד" על מתקפת הטילים האיראנית שפגעה בבית הזיקוק בחיפה.

אתרי ייצור אמצעי לחימה הושמדו

על פי הנמסר, במטס התקיפות המשיך צה"ל להעמיק את הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של המשטר. בין האתרים שהותקפו:

אתר מרכזי ששימש לייצור רכיבים משמעותיים למגוון אמצעי לחימה באיראן

אתרים לייצור מנועי כלי טיס בלתי מאוישים

מתחם תעשייה בו פותחו רכיבים לאמצעי לחימה

אתר מחקר ופיתוח של טכנולוגיות צבאיות

יצוין כי במהלך היומיים האחרונים, צה"ל הגביר את התקיפות לעבר אתרי הייצור של המשטר בטהרן ותקף כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה במטסי תקיפות רחבים. בין האתרים שהותקפו בימים האחרונים: אתר ששימש להרכבת טילים ארוכי טווח נגד כלי טיס, מתחם לייצור רכיבי אמצעי לחימה הדרושים בתהליכי פיתוח של טילי נ"ט וטילים זעירים נגד כלי טיס, ומתחם לייצור, מחקר ופיתוח מנועי טילים בליסטיים.

מפקדות בסיג' במערב איראן הותקפו

במקביל לתקיפות בטהרן, תקף צה"ל במערב איראן מספר מפקדות מרכזיות של הכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני. בין היעדים שהותקפו: מתחם הבסיג' המרכזי בעיר דהגלאן ותחנת משטרה של כוחות הביטחון הפנים בעיר סננדג'.

התקיפות במערב איראן מגיעות על רקע דיווחים מטרידים על גיוס ילדים בני 12 למיליציית הבסיג', במסגרת קמפיין "מגיני המולדת". תושבים בטהרן מדווחים על נערים צעירים, חמושים בתתי-מקלע, המאיישים מחסומים ברחבי הבירה - מציאות שמעידה על המחסור החמור בכוח אדם שנוצר בעקבות התקיפות הכבדות על מתקני המשטר.