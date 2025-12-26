כיכר השבת
צה"ל תקף בלבנון מתחם הכשרות ואימונים של יחידת 'כוח רדואן' ואמל"ח

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל (ביטחוני)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

תקף לפני זמן קצר, תשתיות טרור של ארגון הטרור במספר מרחבים ב.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

כמו כן, הותקפו מספר מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במקביל, צה"ל תקף מספר מבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור בלבנון.

המטרות שהותקפו וקיום אימונים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

