( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

צה"ל תקף לפני זמן קצר, תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

כמו כן, הותקפו מספר מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במקביל, צה"ל תקף מספר מבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור בלבנון.

המטרות שהותקפו וקיום אימונים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.