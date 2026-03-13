צה"ל מסכם עוד יממה עם מעל 200 תקיפות במערב ובמרכז איראן

חיל האוויר תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-200 מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז איראן. כך מסר דובר צה״ל בהודעה רשמית.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, שפעלו בהכוונת אגף המודיעין, השלימו מטסי תקיפה נרחבים שבמסגרתם הוטלו חימושים רבים לעבר יעדים שונים של המשטר האיראני.

בין המטרות שהותקפו נמנו משגרי טילים בליסטיים, מערכות הגנה אווירית ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

בצה״ל ציינו כי מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי" השלים חיל האוויר מאות מטסי תקיפה נגד תשתיות שונות של המשטר האיראני, כחלק מהמאמץ לצמצם ככל הניתן את היקף הירי לעבר שטח מדינת ישראל.