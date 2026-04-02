הבסיס שהותקף ( צילום: דו"צ )

צה"ל השלים גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן, כך נמסר מדובר צה"ל. במסגרת המבצע, תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בסיס מרכזי של חיל היבשה במשמרות המהפכה, המהווה יחידה מרכזית של כוחות המשטר.

משגר איראני

תקיפת מערך הטילים בטבריז

לצד המטרות במרחב טהרן, הותקף גם אתר אחסון טילים בליסטיים של יחידת הטילים במרחב טבריז. התקיפה מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של צה"ל לפגיעה במערך הטילים של המשטר, שמנסה לשגר טילים בליסטיים לעבר ישראל.

כידוע, במהלך השבועות האחרונים השלים חיל האוויר עשרות מטסי תקיפות במרכז ומערב איראן, תוך פגיעה ביותר מ-50 אתרי שיגור ואחסון טילים בליסטיים. התקיפות כוללות שימוש במאות חימושים מדויקים, המכוונים לשיתוק מערך הטילים האיראני.