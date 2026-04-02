צה"ל השלים גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן, כך נמסר מדובר צה"ל. במסגרת המבצע, תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בסיס מרכזי של חיל היבשה במשמרות המהפכה, המהווה יחידה מרכזית של כוחות המשטר.
על פי הנתונים שפורסמו, לאורך מבצע "שאגת הארי" תקף צה"ל באופן שיטתי מאות מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן, שיצאו מכלל שימוש. התקיפות הנרחבות הובילו לשינוי טקטי משמעותי בהתנהלות המשטר.
מפקדי המשטר עברו למפקדות ניידות
בעקבות ההשמדה המסיבית של מפקדות קבועות, זיהה צה"ל במהלך הימים האחרונים כי משטר הטרור האיראני החל למקם את מפקדותיו בקרונות ניידים. מפקדי המשטר החלו לפעול מתוך הקרונות הניידים, בניסיון להתחמק מהתקיפות הישראליות.
בגל התקיפות האחרון, תקף צה"ל מפקדה ניידת כאשר בתוכה פעלו מפקדים בכירים של המשטר. התקיפה המדויקת פגעה במפקדה בזמן שהייתה מאוישת, וכך סוכלה יכולת הפיקוד והשליטה של יחידה זו.
תקיפת מערך הטילים בטבריז
לצד המטרות במרחב טהרן, הותקף גם אתר אחסון טילים בליסטיים של יחידת הטילים במרחב טבריז. התקיפה מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של צה"ל לפגיעה במערך הטילים של המשטר, שמנסה לשגר טילים בליסטיים לעבר ישראל.
כידוע, במהלך השבועות האחרונים השלים חיל האוויר עשרות מטסי תקיפות במרכז ומערב איראן, תוך פגיעה ביותר מ-50 אתרי שיגור ואחסון טילים בליסטיים. התקיפות כוללות שימוש במאות חימושים מדויקים, המכוונים לשיתוק מערך הטילים האיראני.
