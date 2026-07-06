צה"ל תקף ארבעה חשודים שהתקרבו למרחב הביטחוני בדרום לבנון

צה"ל תקף לפני זמן קצר (שני) ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור. על פי הנמסר מדובר צה"ל, רכב עם חשודים נסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה, וזוהה כמהווה סכנה לכוחותינו.

לאחר הזיהוי, חיל האוויר ביצע תקיפה ממוקדת של החשודים במטרה להסיר את האיום. התקיפה בוצעה באופן מדויק על מנת למנוע פגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים". האירוע מצטרף לשורת תקיפות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

פעילות מבצעית נמשכת בדרום לבנון

כפי שדיווחנו, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים השבוע הערכת מצב מבצעית בלב רכס הבופור, שם הבהיר כי "צה"ל שולט כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים התת-קרקעיים". הרמטכ"ל הדגיש כי "חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה כאן איום שנמשך עשרות שנים – אך הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו".