צה"ל תקף אתמול, מוצאי שבת, בנוסייראת שבמרכז רצועת עזה - רק לאחר שהתקבל אישור לתקיפה מארצות הברית. כך נחשף היום (ראשון) ב-Ynet.

לפי הדיווח, של יוסי יהושע, רק אחרי שהתקבל אישור מנציגים אמריקנים תקף צה"ל. יחד עם זאת גורמים בצבא אומרים שמדובר בעניין של תיאום בלבד מול האמרינים ולא בבקשת אישור.

התקיפה, כפי שדווח ב'כיכר השבת', התרחשה אמש בנוסייראת שבמרכז הרצועה. כלי טייס של צה"ל תקף כלי רכב. על פי הדיווחים ברצועה, יעד התקיפה של צה"ל בנוסייראת היה מפקד חטיבת מרכז הרצועה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי.

עוד דווח היום כי במשך כיממה נאסף המידע על המחבל. זה תכנן פיגוע נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה. המידע שנאסף הועבר בין הדרגים מפיקוד הדרום ועד לרמטכ"ל, ומשם המשיך לדרג המדיני ולמפקדה המשותפת לישראלים ולאמריקנים. רק אחרי האישור בוצעה התקיפה.

המחבל, לפי הדיווח, רק נפצע ולא חוסל. יהושע מציין כי בעבר אירועים מסוג דומה היו מסתיימים בהחלטה, לכל היותר, של מפקד אוגדה. כעת נראה כי לאור רצון האמריקנים להמשיך את הפסקת האש בכל מקרה - הנהלים שונים.

דובר צה"ל התייחס אתמול לתקיפה ומסר: "צה"ל תקף באופן ממוקד מחבל מהג'יהאד האסלאמי שתכנן לבצע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל. הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

היום בישיבת הממשלה התייחס נתניהו להתנהלות מול ארצות הברית והדף את הטענות ולפיהן ארצות הברית מכתיבה את מדיניות ישראל. "בחודש האחרון אנחנו עדים לטענות מגוחכות ביחס ליחסים שבין ארצות הברית לישראל", אמר נתניהו. "כשהייתי בוושינגטון נאמר שם שאני שולט בממשל האמריקני, שאני מכתיב לו את המדיניות הביטחונית שלו. עכשיו טוענים את ההפך - הממשל האמריקני שולט בי והוא מכתיב את המדיניות הביטחונית של ישראל.

"לא זה נכון ולא זה נכון. ישראל היא מדינה עצמאית, ארצות הברית היא מדינה עצמאית. היחסים בינינו הם יחסים של שותפים, והשותפות הזאת, שהגיעה לשיא של כל הזמנים, התבטאה גם בשיתוף המבצעי בחלק השני של מבצע עם כלביא".

נתניהו גם התייחס לתקיפה אתמול בעזה ואמר: "אנחנו הטלנו 150 טון על חמאס ועל גורמי הטרור לאחר ההתקפה על שני חיילינו. וכמובן אנחנו גם מסכלים סכנות בהתהוותן לפני שהן יוצאות אל הפועל כפי שעשינו רק אתמול ברצועת עזה". לדברי נתניהו, "איננו מבקשים אישור מאף אחד על כך. אנחנו שולטים בביטחון שלנו ואנחנו גם הבהרנו ביחס לכוחות הבינלאומיים שישראל תקבע אילו כוחות אינם מקובלים עלינו וככה אנחנו פועלים ונמשיך לפעול. זה כמובן מקובל גם על ארצות הברית, כפי שנציגיה הבכירים ביותר הביעו בימים האחרונים. ישראל היא מדינה עצמאית. אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו ואנחנו נמשיך לשלוט בגורלנו".