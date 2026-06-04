לאחר הדיווחים על הפסקת אש בין ישראל ולבנון, צה"ל הבהיר לפני זמן קצר (חמישי) לתושבי דרום לבנון המפונים כי "הלחימה בדרום לבנון נמשכת, אל תחזרו דרומה לנהר א-זהראני". ההבהרה מגיעה על רקע דיווחים סותרים על יישום הפסקת האש בשטח. הקבינט צפוי להתכנס בשעה חמש.

על פי דיווח בעיתון הלבנוני א-נהאר, שאינו שייך לחיזבאללה, התקיפות האוויריות הישראליות הופסקו מיד לאחר פרסום ההצהרה על הפסקת האש. אולם למרות זאת, בשעות שלאחר מכן תועדו תקיפת רכב, תקיפות נוספות, ולאחר מכן גם הוצאה אזהרת פינוי מצד צה"ל.

מנגד, לאחר אזעקה בכפר יובל שבאצבע הגליל דווח על זיהוי מטרה אווירית חשודה - כלומר הירי של חיזבאללה נמשך. הנתונים בשטח מעידים כי מדובר בהפסקת אש חלקית שעשויה להבשיל את ההסכם המתגבש עם איראן.

אוגדה 36: שבועות של פעילות ברכס הבופור

ההסכם, אם אכן יצא לפועל, מהווה בעיה מבצעית משמעותית לצה"ל בשטח. אוגדה 36 שכבשה את רכס הבופור נמצאת שם על מנת להשמיד נכסים אסטרטגיים של חיזבאללה, ובהם מחסני אמל"ח ותשתיות תת-קרקע חשובות ביותר לארגון שנבנו במשך שנים בחסות האיראנים.

חיזבאללה יצר מערכות משמעותיות בתת-קרקע והשאיפה של צה"ל היא לשלול אותן ממנו. לפי דיווחים, זו הייתה גם אחת המטרות המרכזיות של כיבוש הבופור. על פי מפקדים בשטח, פעולת הטיהור הזו תימשך שבועות נוספים.

שגריר ישראל: "פעם ראשונה מוציאים את איראן מהאזור"

שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר שהיה שותף לשיחות טוען: "בהתחלה יהיו עליות ומורדות אבל הכיוון חיובי, ופעם ראשונה יש סיכום של ישראל, לבנון וארצות הברית להוציא את איראן מהאזור". לייטר הבהיר כי "אין מקום בלבנון שיהיה חסין מתגובה ישראלית אם חיזבאללה יפר את הפסקת האש".

השגריר הוסיף כי "מחבלי חיזבאללה חייבים לנוע צפונה, ודרום לבנון חייב להיות נקי מהשפעה של חיזבאללה. אנחנו מקווים שזה ייושם באופן מיידי. ייתכן שיהיו קשיים בהתחלה, אך אנו נחושים יחד עם לבנון ליישם את הפסקת האש הזאת".

בן גביר תוקף בחריפות: "טעות חמורה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בחריפות את הפסקת האש: "הפסקת האש עם לבנון היא טעות חמורה וחלומות באספמיה של יועצים שגוררים את ראש הממשלה להחלטות לא נכונות".

"חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי", טען בן גביר. "מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה. יש שרים בממשלה שלה מטעם חיזבאללה, ובצבא לבנון משרתים קרובי משפחה של אנשי חיזבאללה".

"בפועל, חיזבאללה רק יתעצם יותר, ובמקום להכריע אותו, ישראל משלימה עם עצם קיומו. על ראש הממשלה היה לומר לנשיא טראמפ: אנחנו אוהבים ומעריכים אותך, אולם ישראל היא מדינה ריבונית ועצמאית, והיא אינה יכולה להשלים עם התעצמות של ארגון טרור ועם עצם קיומו על גבולה"

בן גביר הוסיף: "יש רגעים שבהם צריך לדעת לומר 'לא' גם לנשיא ארצות הברית, וכשלא עושים זאת - נפגוש את חיזבאללה בפעם הבאה כשהוא חזק ומסוכן הרבה יותר". השר לביטחון לאומי ציין כי "אמנם לצערי עודכנתי על הכוונות במסגרת ישיבה מצומצמת אצל ראש הממשלה, ולכן אני מבקש לקיים דיון בקבינט והצבעה על ההחלטה להפסיק את האש".