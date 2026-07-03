דובר צה"ל חושף: יותר מקילומטר מנהרות הושמד ברצועה השבוע

דובר צה"ל עדכן הבוקר (שישי) על פעילות מבצעית נרחבת שבוצעה במהלך השבוע האחרון בכלל הגזרות. על פי הנמסר, הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברצועת עזה, בוצעו ארבע תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום בדרום לבנון, ויותר מ-60 מבוקשים נעצרו ביהודה ושומרון.

הפעילות המבצעית השבוע התמקדה במספר מוקדים מרכזיים: המשך מאמץ הקידוחים השיטתיים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים ברצועת עזה, תקיפות ממוקדות נגד איומים בדרום לבנון, ופעילות נרחבת לסיכול טרור ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במקביל בכלל הזירות להסרת האיומים על מדינת ישראל.

פיקוד הצפון: ארבע תקיפות נגד איומים על הכוחות

בפיקוד הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני להסרת האיומים על מדינת ישראל. במסגרת הפעילות הושמד התוואי התת-קרקעי שנחשף בכפר מג'דל זון. בנוסף, חיל האוויר בהכוונת הכוחות הקרקעיים, ביצע ארבע תקיפות נגד מחבלים אשר היוו איום על הכוחות הפועלים בשטח.

כוחות צה"ל תקפו גם שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בעקבות הפרות של הסכם הפסקת האש מצד הארגון. התקיפות מגיעות על רקע האיומים המתמשכים והפעילות המבצעית הנמשכת בדרום לבנון, כשהכוחות ממשיכים לשמור על חופש הפעולה להגן על עצמם מפני איומים מיידיים.

פיקוד הדרום: חיסול מחבלים והשמדת תשתיות

בפיקוד הדרום, הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, במקביל למאמץ הקידוחים השיטתיים לאיתור ולהשמדת תוואים, במיקוד על מרחב חאן יונס. מדובר בפעילות מתמשכת שמטרתה לחסל את תשתיות הטרור התת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

בנוסף, חוסלו כ-20 מחבלים במהלך השבוע, ביניהם מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ארגון הטרור חמאס ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. הפעילות המבצעית ברצועה ממשיכה במטרה להסיר את האיומים על אזרחי מדינת ישראל ולמנוע את שיקום יכולות הטרור של חמאס.