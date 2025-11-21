כוחות צה״ל ממשיכים לפעול בהכוונת שב״כ לסיכול טרור ביהודה ושומרון.

במהלך השבוע האחרון, פעלו כוחות חטיבת עציון בכפר בית אומר במסגרת מבצע חטיבתי שנמשך כשלושה ימים.

הכוחות פעלו בכ-300 איתורים וביצעו כ-220 תחקורים שהובילו למעצר ארבעה חשודים שתכננו לבצע פיגועים, לצד עצירת שמונה מחבלים העוסקים בסחר בנשק ובהם מחבל שיידה בקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור. בנוסף, הוחרמו יותר מ-15 כלי רכב שנרכשו בכספי טרור.

כוחות חטיבת יהודה פעלו במאות איתורים, עצרו 18 מבוקשים פעילי חמאס ומסיתים לטרור, בהם גם מבוקש אשר הסית ושיבח את הפיגוע האחרון. במהלך הפעילות הוחרמו נשקים מסוג M-16, אקדחים, קלע דוד, רימון גז, מחסניות ומטעני השלכה.

בחטיבת בנימין פעלו הכוחות בארבעה מבצעים ממוקדים, במהלכם נעצרו 17 מבוקשים נוספים ובהם סוחרי אמצעי לחימה, מפרי סדר, מיידי בקבוקי תבערה ומסיתים לטרור. עשרות חשודים נוספים עוכבו לחקירה. בנוסף, החרימו אקדח, נשק מסוג M-4 ואמצעי לחימה נוספים.