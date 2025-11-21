כוחות צה״ל ממשיכים לפעול בהכוונת שב״כ לסיכול טרור ביהודה ושומרון.
במהלך השבוע האחרון, פעלו כוחות חטיבת עציון בכפר בית אומר במסגרת מבצע חטיבתי שנמשך כשלושה ימים.
הכוחות פעלו בכ-300 איתורים וביצעו כ-220 תחקורים שהובילו למעצר ארבעה חשודים שתכננו לבצע פיגועים, לצד עצירת שמונה מחבלים העוסקים בסחר בנשק ובהם מחבל שיידה בקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור. בנוסף, הוחרמו יותר מ-15 כלי רכב שנרכשו בכספי טרור.
כוחות חטיבת יהודה פעלו במאות איתורים, עצרו 18 מבוקשים פעילי חמאס ומסיתים לטרור, בהם גם מבוקש אשר הסית ושיבח את הפיגוע האחרון. במהלך הפעילות הוחרמו נשקים מסוג M-16, אקדחים, קלע דוד, רימון גז, מחסניות ומטעני השלכה.
בחטיבת בנימין פעלו הכוחות בארבעה מבצעים ממוקדים, במהלכם נעצרו 17 מבוקשים נוספים ובהם סוחרי אמצעי לחימה, מפרי סדר, מיידי בקבוקי תבערה ומסיתים לטרור. עשרות חשודים נוספים עוכבו לחקירה. בנוסף, החרימו אקדח, נשק מסוג M-4 ואמצעי לחימה נוספים.
בחטיבת מנשה עצרו כוחות ימ״ס איו״ש בהכוונת שב״כ מחבלים שפעלו לפגוע בכוחות צה״ל וקידמו תשתיות טרור.
בכפר ברטעה נעצרו מחבלים נוספים, אותרו והוחרמו אמצעי לחימה ונחקרו חשודים במעורבות בפעילות טרור במרחב.
כוחות חטיבת שומרון ושוטרי מחוז ש״י איתרו והחרימו שתי מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, שני רובי ציד ונשק מסוג ׳קרלו׳. במהלך הפעילות נעצרו תשעה מבוקשים.
בחטיבת אפרים בוצעו שיחות אזהרה ונעצרו מבוקשים בטולכרם ובכפרים סמוכים.
המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ.
