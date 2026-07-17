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הפרטים המזעזעים

אחרי 18 שנה: כתב אישום נגד המחבל שרצח את עידו זולדן הי"ד

המחבל שוחרר ממעצר הרשות הפלסטינית ונעצר בקלקיליה • כתב האישום מייחס לו רצח בצוותא | הפרטים המזעזעים של הפיגוע (צבא וביטחון)

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מחבלי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד שאדי ג'ומעה, בגין רציחתו של עידו זולדן הי"ד בחודש כסלו תשס"ח. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה, ונעצר ב-26 במאי 2026 בלב קלקיליה שבחטיבת אפרים, בפעילות משותפת של כוחות , שב"כ ויחידת הגדעונים 33.

כתב האישום חושף את הפרטים המזעזעים של הפיגוע שבוצע לפני כמעט שני עשורים. על פי המיוחס לנאשם, ביום 19 בנובמבר 2007 חבר המחבל לשני נאשמים נוספים אשר גיבשו תכנית לבצע פיגוע ירי נגד מתיישבים יהודים בציר מרכזי. השלושה נסעו יחד לצורך הצטיידות והכנת הרכב לביצוע הפיגוע, ושוחחו על אופן ביצוע הירי והאמצעים שישמשו לכך.

בהמשך, יצאו השלושה לחפש כלי רכב בהם נוהגים ישראלים. על פי כתב האישום, המחבלים סיכמו כי יוודאו את זהות הקורבן כיהודי טרם ביצוע הירי, וארבו לכלי רכב חולפים. לאחר שאיתרו את רכבו של עידו זולדן ז"ל, התקרבו אליו באמצעות רכבם, ואחד השותפים ירה לעברו מטווח קצר במטרה לגרום למותו.

כתוצאה מהירי נהרג עידו זולדן ז"ל. לאחר ביצוע הפיגוע נמלטו הנאשם ושותפיו מהמקום. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בכוונה בצוותא - המקבילה לעבירת הרצח.

התביעה הצבאית מסרה כי היא מלווה את בני משפחת זולדן, עומדת עימם בקשר רציף, ומעניקה להם את כלל הזכויות המגיעות להם על פי דין. צה"ל והתביעה הצבאית השתתפו בצערה העמוק של המשפחה.

צה"למחבלשב"כפיגוע יריקלקיליההתביעה הצבאיתעידו זולדן

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אוראל זר

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